Filmek a csillagok alatt - miért szeretjük a kertmozit?

Van valami megmagyarázhatatlanul varázslatos abban, amikor a kultúra kiszabadul a megszokott falak közül, és akár a természet ölelésében, a nyári égbolt alatt kel életre. A kertmozi éppen ilyen élmény. Sajátos hangulata talán éppen abban rejlik, hogy megidézi a régi idők moziját, amikor még nem a képernyők uralták az életünket, hanem valódi közösségi élmény volt egy-egy film megnézése.

A soproni Lenck-villában is rendeznek kertmozit. Fotó: Varga Henrietta

Kertmozi varázsa

Együtt nevetni, együtt izgulni vagy épp együtt énekelni olyan pillanatok, amelyekre később is jó visszaemlékezni. A kertmozi egyszerre idézi meg a múlt romantikáját és ad teret a közösségi együttlétnek a természet közelségében. Van benne valami különösen emberi a csillagos ég alatt, pokrócokra vagy összecsukható székekre telepedve közösen megélni egy történetet, ahol a nyári este illata, a tücskök ciripelése és a halk beszélgetések a háttérben csak még emlékezetesebbé teszik az élményt.

A napokban örömmel láttam, hogy a nagycenki Széchenyi-kastély is kertmozival várta az érdeklődőket. A lenyűgöző történelmi környezet, a kastély parkjának eleganciája tökéletes helyszíne volt a programnak, ahol az egyik nagy kedvencemet, a Grease című klasszikust vetítették. Ez a film nekem mindig a fiatalság, a szabadság és a zene ünnepe, így külön öröm volt látni, hogy ilyen méltó környezetben elevenedett meg újra a vásznon. Talán ezért is fontos, hogy ilyen programok ne csak nagyvárosokban, hanem kisebb településeken, különleges helyszíneken – például kastélyparkokban – is helyet kapjanak.