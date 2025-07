Kelta kalandok a panelok közt - Újraéledt a hagyomány a Jereván lakótelepen - fotók

A fesztivál méltóképp tisztelgett e gazdag örökség előtt: az esemény színes programkavalkádja kicsiknek és nagyoknak is kínált élményeket. A Kelta tesz-vesz műhely, a kézműves foglalkozások, a test- és arcfestés, valamint a talizmánkészítés nemcsak szórakoztattak, de betekintést is engedtek az ősi kelta kultúra mindennapjaiba.

Kelta harci díszben a lányok. Fotó: Varga Henrietta

A vállalkozó szelleműek kelta harci kiképzésen vehettek részt, ahol az egykori harcosok fegyelmezett mozdulatait és harcmodorát ismerhették meg, míg a történelmi tanösvény izgalmas és tanulságos információkkal szolgált a kultúra iránt érdeklődőknek.

A nap egyik fénypontját a látványos ügyességi- és erőpróbák jelentették: a rönkviadal, a patkódobás és az íjászat egyszerre kínáltak élményt, kihívást és nosztalgikus kapcsolatot a múlt harcosainak világával.

A fesztivál sikerét az érdeklődők sokasága és a lelkes hangulat is jól tükrözte, a szervezők méltán lehetnek büszkék arra, hogy immár másfél évtizede képesek életben tartani, újra és újra megidézni egy olyan kultúra örökségét, amely valaha meghatározó része volt a mai Sopron történetének. Nem véletlen, hogy maga a város római kori elődjének, Scarbantiának neve is kelta eredetű, így a fesztivál nem csupán szórakoztató esemény, hanem mélyebb történelmi párbeszéd is a múlttal.