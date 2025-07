Négy hétre bezár a pályaudvar, ez a győri fővonalat is érint – videóval!

A nyári szabadságolások legsűrűbb időszaka után folytatódik a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása, ezért augusztus 25-én négy hétre bezár a központi állomás: a megszokott járatok átmenetileg nem ide érkeznek és nem innen indulnak. Ezek a forgalmi változások jelentős érintik a győri, pécsi, hatvani-miskolci és az újszászi-békéscsabai vasútvonalokon közlekedőket.

Egy hónapra bezár a forgalmas Keleti pályaudvar.

Változások a közelmúltban is voltak a menetrendben, de a hazánk egyik legnagyobb vonatforgalmat lebonyolító vasúti csomópontján, a Keleti pályaudvaron most a 2019-es felújítást követő legnagyobb beruházást hajtják végre: a beavatkozások nagyobb része a műszaki, kisebb része az utasforgalmi tereket érinti. A szeptember 20-ig tartó teljes forgalomszünetelés során éjjel-nappal dolgoznak majd a szakemberek és a munkagépek, így megvalósul számos megbízhatóságot javító és a pályasebesség emelését lehetővé tévő karbantartás: síneket, váltókat és több mint 2 ezer talpfát is cserélnek; ágyazatot pótolnak és három kilométernyi szakaszon ágyazatrostálást végeznek; 14 kilométeren szabályozzák a vágányokat; mintegy 16 kilométeren pedig a felsővezetéki hálózatot javítják. Emellett a pályaudvar üzemi és utasforgalmi területeit ellátó elektromos elosztóberendezések karbantartását és cseréjét, valamint ezek távfelügyeleti rendszerbe kötését is tervezik. Átépítik az 1. és 2. vágányok közötti peront, az összes perontetőn is elvégzik a karbantartást, valamint javításokat végeznek a peronok járdáin.

Eddig mennek Győrből a vonatok a Keleti pályaudvar felújítása miatt

A győri fővonal járatai a Keleti pályaudvar helyett Budapest-Kelenföldről indulnak, és oda is érkeznek. Kelenföld vasútállomás és a Keleti pályaudvar között az M4-es metróval utazhatnak.

A 400-450 szakember közreműködésével és számos munkagép, vasútüzemi és közúti jármű igénybevételével tervezett szerelési munkák eredményeként a Keleti pályaudvaron javulni fog a berendezések üzembiztonsága, jelentősen csökken majd a meghibásodások, az üzemzavarok száma. A vágányokon, a váltókon (kitérőkön) és a felsővezetéki hálózaton végzendő munkálatok jelentős mértékben javítani fogják a pályaudvarra érkező és onnan induló vonatok menetrendszerű közlekedését, azaz a pontosságot, kiszámíthatóságot is.

A vasúti pályán végzett munkáknak köszönhetően – az előírt őszi utószabályozásokat követően – visszaemelik a pályára engedélyezett sebességet a fővágányokon,

a nyílt vonalon, továbbá a mellékvágányokon is megszűntetik a korlátozások jelentős részét, ez azért is fontos, mert a sebességkorlátozások átlagosan másfél perces késéseket okoznak,

csökkeni fog a tolatási, kocsirendezési műveletek ideje, így megnő a pályaudvar kapacitása, csökkenek a feltorlódások.

A teljes lezárást követően a vágányzárat, jelentős forgalomkorlátozást nem igénylő munkák, karbantartások folytatódni fognak a Keletiben az utasforgalom fenntartása, annak lehető legcsekélyebb zavarása mellett.