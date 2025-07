A Kelemente-patak kiszáradt, itt. Már megint. Július van, száraz a nyár, a meder üres, mint egy elfelejtett borospince. Ez nem hiba a Mátrixban, hanem klímakrízis testközelből. Nem kell a jövőbe nézni, itt van. A patak halott. És mi nézzük, mintha természetes lenne.

Az éghajlat változik? Ugyan. Már megváltozott. Télen hó helyett jó, ha eső esik, de a csapadék nem szivárog be, a talajvíz nem töltődik, a patak meg nem folyik. Ez nem misztikus ökológiai rejtvény, hanem fizika és vízmérleg. A téli csapadék a túlélés záloga – nélküle a nyár csak lassított katasztrófa.

A Fertő–Hanság Nemzeti Park egy kincs. De a kincset, mint valami hajót, most kifúrjuk. A vízmentes meder látványa nemcsak szomorú, hanem veszélyes is: eltűnnek élőhelyek, megbillen az ökológiai egyensúly. Kétéltűek? Halak? Madarak? Viszlát. Mi jön helyette?

Ez már nem egy ökohisztéria, ez szimpla túlélési kérdés. Nemcsak a madarak sínylik meg, hanem a gazdák, a föld, a termés, az egész rendszer. A talaj­erózió nem kérdez, a szárazság nem diplomatikus. És ha még mindig azt hisszük, hogy majd „jövőre jobb lesz”, akkor csak annyit mondok: a patak is ezt hitte.

Lehetne tenni valamit. Vízmegtartás, természetes tájhasználat, csapadék-visszatartás, mocsarak újraélesztése. Nem űrtechnológia. Csak kis odafigyelés és akarat kell. De mi inkább végignézzük, ahogy kiszárad a táj, patakonként. A klímaváltozás nem jön, hanem már rég itt parkol a kertkapuban.

Vajon egy kiszáradt patakmeder elég lesz, hogy a természet- és környezetvédők, a sok-sok szakember felkapja a fejét, összefogjon, s elgondolkozzon azon, mit kellene tenni? Vagy csak nézzük tovább, mint egy Netflix-premiert, s azt mondjuk, a természet majd megoldja?