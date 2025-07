Valódi versenyelőny, az MCC junior képzési programjára már lehet jelentkezni

Wurmbrandt Szarka Zsófia programkoordinátor arról beszélt, mi minden vár a programba felvett hallgatókra.

– Minden felvett hallgatónk alanyi jogon igényelheti térítésmentesen a kollégiumot. Augusztus 30-án lesz egy gólyatábor, év közben pedig az általunk meghirdetett kurzusokon, szakmai előadásokon tudnak részt venni a hallgatók, amelyeken a résztvevők pontokat szereznek, a pontok után pedig ösztöndíjban részesülnek az egyetemi ösztöndíj mellett. Azt is támogatjuk, ha a hallgatók közösségi programot szerveznének maguknak, de mi is gondoskodunk erről – szögezte le a kordinátor, aki azt is elmondta, hogy augusztus 10-éig várják azon hallgatók jelentkezését, akik idén szeptemberben kezdik meg tanulmányaikat győri felsőoktatási intézményben, majd összefoglalta, miért is jó MCC-s diáknak lenni:

ingyenes kollégium

ingyenesen szakmai kurzusok

ösztöndíj

ingyenes nyelvtanulási lehetőség

külföldi tanulmányi utak

kiváló közösség

