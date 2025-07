Új konyhában főznek az ÍzvadÁszok, ugyanolyan jókat – Készülnek a Nemzetek konyhája rendezvényre

A kapuvári ÍzvadÁszok főzőcsapat 2017 óta használta az önkormányzattal kötött megállapodás alapján a város tulajdonában lévő kerékpáros centrumot. Ott állították fel konyhájukat, ahol messze földön híres és díjnyertes ételeiket készítették el. Nemrégen azonban a kapuvári képviselő-testület úgy döntött, hogy a létesítményt másként hasznosítja, ezért az ÍzvadÁszok elköltöztek.

A kapuvári ÍzvadÁszok már új konyhájukban főzik ételeiket. A csapat készül a hétvégi Nemzetek konyhája rendezvényre. Fotó: ÍzvadÁszok

Új konyhában az ÍzvadÁszok

A csapat vezetője, Magyar László elmondta: érzékenyen érintette őket a döntés, hiszen hosszú távon terveztek a helyszínnel és a csaknem tíz év alatt berendezkedtek az épületben, kialakították konyhájukat. A költözés után azonban hamar sikerült új helyet találniuk.

– Először természetesen megijedtünk, hiszen fogalmunk sem volt róla, hogy hol tudjuk folytatni a munkánkat. Szerencsére a Kossuth Lajos utcában, egy korábban vendéglátó egységként működő helyiségbe sikerült átköltöznünk. Már szépen berendezkedtünk, áthoztuk a fontos eszközeinket, vásároltunk új tűzhelyet és kialakítottunk egy vendégteret is. A napokban már az első szeretetfőzést is megejtettük és vendégeink megállapították, hogy az ételeink ugyanolyan jó ízűek, mint korábbi helyünkön. Ez további erőt ad nekünk és folytatjuk, ahol abbahagytuk. A rászorulók ezután is számíthatnak ránk és hagyományos rendezvényeinket is megtartjuk-mondta érdeklődésünkre Magyar László, az ÍzvadÁszok vezetője.

A csapat már a hétvégi Szent Anna-napokra készül, amikor negyedszer rendezik meg a Nemzetek konyhája főzést. Ezen különböző országok hagyományos ételeit mutatják be, a konyhát a hétvégén, július 27-én a városháza északi oldalán lévő parkolóban rendezik be. Magyar László örömmel újságolta, hogy idén is sikerült számos nemzetet beszervezniük.

Kóstolás délután fél négytől lesz lehetőség. A kínálat idén is különleges. Erdélyből a hétvezér tokány "érkezik, a horvát konyhát a savanyú bableves és tökös túrós rétes képviseli. Lesz még magyar pincepörkölt, örmény csirke gazdagon, spanyol callos a la madrileña (madridi csülkös pacal) és gazpacho (hideg paradicsomleves) garnélával. A sváb ízeket a bajor káposztában találják meg a kóstolók sült kolbásszal, gombóccal. Kérhetnek szerb káposztát és terítékre kerülnek török ételek is. Jól hangzik a kínálatból a füstölt csülökre ültetett töltött szárma és az Ági mama rafinált barackos gombóca, de a kapuvári Rábaréti birkapaprikás is.