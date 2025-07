Irány a Rábaköz!-Több százan látogattak a rábaközi nyitott portákra, lesz program a következő hétvégén is

A hétvégén elkezdődött az Irány a Rábaköz! programsorozat, a térséget népszerűsítő rendezvényekkel, nyitott portákkal, gazdaságokkal, gyűjteményekkel, kézművesműhelyekkel. Ebben az évben huszonegyen csatlakoztak a kezdeményezéshez, közülük ezen a hétvégén heten tárták szélesre kapuikat és fogadták a látogatókat. Jöttek is szép számmal, hiszen mint azt Vörös Bernadett, az Irány a Rábaköz! ötletgazdája, főszervezője elmondta, voltak porták, ahova száznál is többen kopogtattak be.

Az Irány a Rábaköz! programsorozathoz a páli Rábaközi Alkotó és Fejlesztő Műhely is csatlakozott, ahol könyvbemutatót tartottak. Balra a szerző, Czapáry-Martincsevics András, Gecsei Edit házigazda és Kovács Balázs, a Szülőföldünk Honismereti Egyesület győri elnöke.

Fotó: Rábaközi Alkotó és Fejlesztő Műhely

Irány a Rábaköz!

Töretlen népszerűségnek örvend továbbra is a höveji Csipke Múzeum, ahogy Rugli Dezső szanyi téglamúzeumát is sokan keresték fel a napokban. A gyűjtő az országban is egyedülálló kiállítását érdekes előadással is színesíti, hiszen kevesen lehetnek, akik többet tudnak erről az építőanyagról, mint ő.

Új tagként csatlakoztak a programhoz a rábatamási Főszegi Porta tulajdonosai, akik egy felújított, ősi parasztházat mutatnak be vendégeiknek. Meghallgathatták a ház építésének történetét, megtekintették az épületbe illő bútorokat, megismerhették a korabeli paraszti életmód eszközeit, szerszámait, kóstolhattak hagyományos ételeket és a gazda méhészetéből származó mézet.

Nyitva volt a hétvégén Molnár Lászlóné babagyűjteménye Farádon és a rábatamási Tarka-Barka Kerámiák fazekasműhely is, ahol Szele-Virányi Melinda korongozásra is lehetőséget adott. Sorban is álltak nála, akik szerették volna kipróbálni a mesterséget. A páli Rábaközi Alkotó és Fejlesztő Műhelyben könyvbemutatót tartott Gecsei Edit. Czapáry-Martincsevics András Katakombák magyarja című könyvét ismerhették meg az érdeklődők. Sok vendége volt jobaházi Liget Alpaka Farmnak is.

A sorozat folytatódik, a következő három hétvégén újabb porták nyitják meg kapuikat. A nyitva tartó portákról az Irány a Rábaköz! közösségi oldalon olvashatnak.