Az Irány a Rábaköz! hétvégi programjai, mesék, kivifarm, alpakák, Zárdamúzeum, nyitnak a porták

A hétvégén folytatódik az Irány a Rábaköz! rendezvénysorozat. A kezdeményezéshez csatlakozó gazdák, termelők, kézműves és gyűjtők ismét számos érdekes programmal állnak a látogatóik szolgálatába. A páli Rábaközi Alkotó és Fejlesztő Műhelyben például a mesék szárnyára ülhetnek fel az érdeklődők az Irány a Rábaköz! sorozatban.

Az szili Zárdamúzeumban Lengyel Oszkárné várja az Irány a Rábaköz! vendégeit. Fotó: Kisalföld archívum

Irány a Rábaköz!

Mesék szárnyán a Rábaközben címmel ugyanis A Hany tündére című mesét dolgozzák fel sok élménnyel, játékkal, alkotó tevékenységgel. Július 26-án, szombaton, délelőtt kilenc órától délután egyig lesz nyitva az alkotó műhely. Általános iskolásokat várnak a szervezők, regisztrálni az eseményre a [email protected] emailcímen lehet.

Szintén szombaton, délután öt órakor nyitja meg kapuit a szili tájház. Hat órától a szili mulatságra invitálják az érdeklődőket, melyen fellép a szili Linkószer Citerazenekar és a szili Vadvirág Dalkör. Ugyancsak ötkor nyit a szili Zárdamúzeum, hazánk egyetlen ilyen intézménye. A zárdában 1903-tól 1948-ig évente 300 leány képzéséről gondoskodtak a Isteni Megváltó Leányai kedvesnővéreinek. A múzeum 2020 óta megyerikum. Szombaton Lengyel Oszkárné tárlatvezetésével a látogatók megismerhetik a zárda lakóinak életét, sajátságos mindennapjaikat.

Jobaházán délelőtt tíztől tizenkettőig, illetve délután egytől négyig a Liget alpakafarm is látogatható, délelőtt tíz órától este hatig pedig a kivifarmot is felkereshetik. Öntésmajorban délután kettőtől a Csuhé Tündér Alkotóház mutatkozik be.

Vasárnap a veszkényi Csicsergő porta, Élő Imre farádi helytörténeti gyűjteménye, Fehér Csaba szintén farádi kerékpármúzeuma, a Liget alpakafarm és a jobaházi kivifarm látogatható.

Részletes program az Irány a Rábaköz! közösségi oldalon.