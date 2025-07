Az Otthon Start program a mosonmagyaróvári ingatlanpiacon: veszünk vagy bérlünk?

– Az biztos, hogy az ajánlati árak emelkedni fognak és még több ingatlan lesz túlárazott, de a valós megegyezések ettől nem biztos, hogy jelentősen emelkednek – tette hozzá.

Az új lakások piacára is nagyobb érdeklődés lehet azok köréből, akik saját részre és nem befektetésnek keresnek lakóingatlant. Az elmondható, hogy például Mosonmagyaróváron most is 1-1.5 évvel az átadás előtt le kell kötni egy újépítésű lakást, hogy jó adottságú ingatlant tudjunk választani. Az év vége felé lehet, hogy ebből a kínálatból rövid időre hiány keletkezik, de a beruházok rugalmasan tudnak reagálni és a kínálat újra bővülni fog, persze nem mindegy milyen áron. A szakember szerint a Lajta-parti városba most is sok beköltöző érkezik, így az albérleti piacot jelentősen nem fogja befolyásolni a kedvezményes hitel.