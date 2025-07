Hőseink örök nyughelye - temető, amely a múltról mesél - fotók

Bánfalvi Hősi temető története

Több, mint 3000 ember nyughelye

A Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumának munkája lehetővé teszi, hogy megőrizze azoknak a hős katonáknak az emlékét, akik életüket adták a haza védelméért.

A bánfalvi Hősi temető egykoron. Fotó: Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet

Hősök örök nyughelye

- Örök erkölcsi kötelességünk azok sírjainak gondozása, akik nem késlekedtek a zászló alá állni, amikor arra szükség volt. Ezek a katonák teljesítették kötelességüket és életüket adták a nemzet fennmaradásáért. Kötelesek vagyunk a főhajtásra minden katona sírja fölött, aki életének feláldozásával óvta hazánkat, vagy súlyos sebesüléssel, betegséggel tért haza a frontról, majd később ezek következtében lelte halálát - osztotta meg gondolatait lapunkkal Maruzs Roland ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka.

A temetőben több mint 3200 első és második világháborús katonát, polgári áldozatot temettek el 1945-ig. Fotó: Rombai Peter\RepeszTech

A sírkert története

Sopron határában, az Alom-hegy nyugati oldalán elterülő csaknem kéthektáros hősi temető az 1878-ban megnyitott katonai temető folytatásaként vált a világháborúk hősi halottainak nyughelyévé.

1917 óta – ahogy a temető kapuján is olvasható – hivatalosan is „Hősi Temetőnek” nevezik. 1916. január 23-án, amikor a napi hírek a közeli győzelemről, a háború befejezéséről szóltak, a Soproni Napló „A hősök emlékezete” című cikkében arról írt, hogy „a katonai temetőbe a hősi halottak méltó emlékműve készül. A terveket Bachrach Imánuel festőművész rajzai alapján Moll Elemér műegyetemi tanársegéd (akkor hadapródjelölt őrmester) készítette, és a kivitelezés munkálatait is ő vezette.

A kivitelezők a Sopronban katonáskodó kőfaragók, Bősze József hadapródjelölt, Neumann József hadapród őrmester és Zábrodszky Rudolf képzőművész, 11-es lövészkáplár voltak, akik „a soproni Hild Lipót kőfaragó által önzetlenül felajánlott szerszámokkal” dolgoztak. A temető főbejáratának kovácsoltvas kapuja is ebben az időben készült Benkő Géza soproni polgár felajánlásából.

A háború még sokáig folytatódott, a sírok száma pedig csaknem megduplázódott 1919-ig. A majdnem teljesen megtelt temetőben kőkeresztek, emléktáblák állítása mellett a temető szervezett gondozása a polgármester hivatalának irányításával és támogatásával történt. A munkában a katonai és civil iskolák növendékei is részt vettek

- fűzte hozzá az ezredes.

A temetőben több mint 3200 első és második világháborús katonát, polgári áldozatot temettek el 1945-ig.

Több mint, 1800, az I. világháborúban elhunyt katona síremléke található itt, de azokat a hadifogoly katonákat is itt helyezték végső nyugalomra, akik a helyi barakk kórházban hunytak el. Az 1944. december 6-i szőnyegbombázások áldozatai és a hősi halált halt katonák közül is nyugszanak ebben a temetőben közel 940-en, de személyes kérésre is temettek ide katonákat, valamint hozzátartozókat. Érdekesség, hogy a 2001-ben a Szent Mihály templomtól exhumált 84 szovjet katona maradványai is a Hősi temetőbe kerültek. Az elhunytak nemzetisége: magyar, osztrák, cseh, bosnyák, lengyel, rutén, horvát, orosz, román, szerb és olasz.