Hortenziatenger gyógyítja csodakertjében az ásványrárói asszony lelkét - fotók, videó

Gyógyító virágok

– A hortenziák gyógyítanak, megnyugtatják a lelkemet. A családom és ismerőseim is tudják, hogy fanatikus gyűjtővé váltam, így születés- és névnapokra, házassági évfordulókra is mindig ezt kapok. 2020-ban egy hortenzia versenyen is sikerült nyernem, egy angol rózsát kaptam akkor. Két nagyobb hortenzia csoport tagja is vagyok, az adminisztrátorok után a legaktívabb tagként tevékenykedem, ahogy korábban én is kaptam ötleteket, tippeket, most én is szívesen megosztom tapasztalataimat másokkal – avat be a gyűjtő, megjegyezve, hogy amióta fokozódott a szenvedélye, azóta nyaralni sem járnak. A hortenziák ugyanis folyamatos gondoskodást igényelnek.