Győr újra eggyé vált a folyókkal - Lélegzetelállító fotók és videó a hajós felvonulásról

Az indulás előtti percek. A közönség együtt számolta vissza az utolsó másodperceket, majd vidám dudálással elindult a felvonulás.

Fotó: Molcsányi Máté

Indul a kicsi gőzös

Most azonban Győr változott egzotikus tájjá, ahol az emberek önfeledten, igazi közösségként élveztek egy eseményt. Családok, baráti társaságok és kollégák szálltak vízre, de volt olyan csónak is melynek tagjait, csupán távoli ismeretség és az élményhez való csatlakozózás vágya hozta össze. Ez is jól mutatja, hogy a szívekben él a vágy, hogy valami különlegesnek és varázslatosnak legyenek részesei. De nem csak a vízen gyűlt össze tömeg, a Rába partját évek óta nem látott sokadalom töltötte meg, ültek a lépcsőkön, álltak vízparton és támaszkodtak a híd korlátján.

Ahogy a nap alábukott a kis gőzös előrepüfögött és sípolva eregette a fehér füst pamacsokat. Utána pedig szép lassan elkezdett siklani a többi hajó.

Rengeteg emberi erővel hajtott vízíjármű is érkezett. Kenuk, sárkányhajók és evezősök is csatlakoztak a felvonuláshoz.

Fotó: Molcsányi Máté

A kutya és a pohárköszöntő

Sokszemélyes városnéző hajók, prémium hajók digitális kijelzővel, apró egyszemélyes motorcsónakok. Az egyik orrában egy kutya kémleli kíváncsian a fodrozódó hullámokat, máshol jókedvű kacaj és összekoccanó poharak csilingelése. Természetesen ilyen hedonista élvezetekre csak az utasok adhatják fejüket, a kormánynál természetesen zéró tolerancia van. Majd érkeznek a kemény játékosok az emberi erővel suhanó evezősök, sárkányhajók és kenuk.

Szívet melengető látvány, ahogy a több tucat vízíjármű elhaladt, tulajdonosaik nem sajnálták az időt, hogy sejtelmes fényű lampionokkal, ragyogó fényfüzérekkel és színpompás égősorokkal alkalomhoz illően felöltöztessék őket.

Győr újra egy a folyókkal

Ám arról sem szabad megfeledkezni, hogy egy ilyen csodához ehhez először valakinek nagyot kellett álmodni. A régi hagyomány újraélesztését az Arrabona Hajósegyesületnek és a Győri Ipartestületnek köszönhetjük.