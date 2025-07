Szolgálatból születő otthon - a Soproni Evangélikus Egyházközség első magyar lelkésznőjével beszélgettünk

A fiatal lelkésznő beiktatása. Fotó: Somogyvári Flóra

A beiktatással azonban a felelősség is nagyobb lett, hiszen most már hivatalosan is a gyülekezet parókus lelkésze. Ez több adminisztratív és lelkipásztori feladatot jelent, de számára a lényeg változatlan maradt: emberekkel lenni, kísérni, hallgatni, közösséget építeni.

A gyülekezeti élet számos rétegében jelen van: fiatalokkal, idősekkel, családosokkal foglalkozik. Emellett új terveken is dolgozik. Célja, hogy a 30-as, 40-es korosztály számára is létrejöjjön egy közösségi kör, ahol le lehet ülni beszélgetni, kötetlenül, őszintén, hitről, életről, kérdésekről.

A fiatal, mosolygós lelkész ugyan még útja elején jár, de máris sokat tapasztalt. Hiteles, emberközeli, örömteli szolgálattal van jelen, és nem kíván más lenni, mint aki. Önmagát adja és ezen nem is szeretne változtatni.