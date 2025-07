Batthyány Lajosra emlékeztek, veterán autócsodák a kastélyparkban - videó, fotók

Az oldtimer kirándulást Csizmazia Sándor, Egyed alpolgármestere szervezte, aki helytörténeti kutatóként dolgozta fel a gróf életét és aki maga is veteránautós. "Régi vágyam volt ez a túra, aminek több célja is volt. Egyrészt emlékezünk Batthyány Lajosra grófra, községünk neves szülöttjére. Felidézzük életét, munkásságát és közben megmutatjuk épített értékeinket is. Győrből indultunk, ahol a gróf a bencés gimnáziumban tanult és ahol később főispán és országgyűlési képviselő lett. A megyeszékhelyről indulva Koroncón, Téten, Rábaszentmiklóson, Árpáson, Egyeden, Szanyban, Rábasebesen, Magyargencsen és Dákán fejeztük be a túrát, ahol a Nádasdy-kastélyban a Batthyány-emlékszobát néztük meg"-mondta Csizmazia Sándor. A résztvevők az egyedi állomáson előadást hallhattak a faluról, a kastélyról, megnézhették az épületet, illetve a templomot a kriptával, ahol a korábbi földesúri család tagjai, a gróf Festeticsek nyugszanak. Vendégül az önkormányzat látta ebédre az érkezőket.

Ifj. gróf Batthyány Lajos, Egyeden született.

A Batthyány-emléktúra fővédnöke a család tagja, Boldog herceg Batthyány-Strattmann László dédunokája, Batthyány Boldizsár volt. A Kisalföldnek elmondta: örömmel vállalta a feladatot, hiszen tiszteli a múltat, fejet hajt az ősök előtt és szívesen keresi fel azokat a településeket, melyek családja történetében fontos állomások voltak. Egyeden nem először járt, korábban dédapja ereklyéjét adományozták a helyi templomnak és akkor megismerte a községet.