Soproni gőzös vezette a győri hajós felvonulást, látványos fotókon mutatjuk

– Van annak már vagy 20-25 éve amikor Németországban egy kiállításon először láttam egy ehhez hasonló gőzhajót. Annak a modellnek meglehetősen borsos volt az ára, akkor még nem tudtam hogyan, de eldöntöttem, hogy nekem egy napon lesz egy ilyen hajóm – emlékezett vissza Takács Tamás, miközben a kazánban már javában gyűlt a gőz az esti felvonuláson való elinduláshoz.

Pénteken feleségével együtt érkezett a győri lampionos hajós felvonulásra, ahol a közönségnek is nagy kedvence volt a sípolás közben fehér gőzpamacsokat eregető hajó.

Amerika, India, Anglia Csehország. A világ számos pontjáról gyűjtötte össze Takács Tamás az alkatrészeket álmai gőzhajójához.

Fotó: Molcsányi Máté

Alkatrészek a világ minden tájáról

– Amerikában találtam egy könyvet, ami részeltekbe menően foglalkozik az ilyen típusú hajók szerkezetével, ezt szereztem be. Valamint van gőzmozdony vezetői engedélyem is, így valamelyest átlátom az ilyen szekereztek működését. A hajó testet Lengyelországban vettük, a kazánt Indiából hozattuk, a hajócsavarok öntőmintái Amerikából érkeztek és itthon gyártották le őket, a gőzgépet pedig Angliából szereztük be. Az elkészítés 5 évig tartott, a munka és az egyéb teendők mellett, valamint mivel nincs külön műhelyem, a kertben dolgoztam, így az időjáráshoz is alkalmazkodnom kellett.

Mennyit fogyaszt egy gőzhajó?

Tamás azt is elmondta, nem fogyaszt sokat a szerkezet, egy láda fával 6-7 órán keresztül lehet hajózni. A filmekkel ellentétben azonban a kéményből nem ereget sem fekete, sem fehér füstfelhőt a jármű, ugyanis ez a tökéletlen égés jele lenne. Egyedül a síp megszólaltatásakor lehet látni, a mesekönyvekből ismert fehér füstöt.