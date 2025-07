25 éve halt meg Gősi Zoltán, a győri életmentő – Édesanyja mesélt Korfu hőséről

2000. Mintha egészen más világ lett volna, és az is volt. Akkor mászott a fülünkbe az ausztrál popikon, Kylie Minogue visszatérő dala, a Spinning Around, és ebben az évben zendített rá először az It’s My Life-ra Bon Jovi. Az azóta eltelt sok-sok év alatt a fülbemászó slágerek mára már a könyökünkön jönnek ki. Az akkori divat annyira idejétmúlttá vált, hogy azóta újra trendi lett. 2000-ben a világ azt ünnepelte, hogy a rémhírekkel ellentétben mégsem állt le az összes számítógép, és amikor 1999 utolsó percében az egyes szám kettesre, a sok kilences pedig nullára váltott, egy emberként könnyebbült meg az emberiség. 2000 nyarán azonban a győri Gősi Zoltánt egyik sem érdekelte, egyik sem hozta lázba: amiatt volt hálás a sorsnak, hogy barátaival és rajongásig imádott menyasszonyával végre Korfu szigetén tölthetnek pár hetet.

Gősi Zoltán édesanyja, Gősi Vali míg él, ápolja fia emlékét.

Fotó: Csapó Balázs

– Anya, ez a hely csodás, ilyen szépet még nem láttam! Ide el kell jönnötök nektek is! – ezt Gősi Zoltán édesanyja, Gősi Vali mondja, amikor otthonában fogad bennünket fia, a hős életmentő halálának negyedszázados évfordulóján. – Szinte visszhangzanak a szavai: „ide el kell jönnötök”...

Zoltán nem sejtette, hogy édesanyja hamarosan valóban látja azt a csodás helyet: a kék tengert, a hófehér sziklákat, a helyiek kedves házikóit, amelyekről telefonon mesélt neki. Olyan súlyos teherrel érkezett Vali a mesebeli Korfu szigetére a telefonbeszélgetés után néhány hónappal, hogy lelke azóta is csak sóhajtani bír a mázsa alatt.

– A nyaralás utolsó napján a barátai és Emike, a menyasszonya szerettek volna még egy utolsót strandolni. Zoli nem. Ő kézen fogta Emikét, és elsétáltak a szerelmesek öbléhez, a Canal d'Amourhoz – idézi fel fia elvesztésének soha be nem hegedő fájdalmas emlékét a győri asszony.

Életmentés Korfun

Ha 2000. július 29-én nem engedi el szerelme kezét, talán egész másképp alakul minden: Zoli és kedvese hazatérnek, összeházasodnak, gyerekeik születnek. Ezeket az álmokat az önfeledt nyaralás során szőtték. Ha Zoli nem ereszti el Emike kezét, Magyarországra csupán egy rövid hír jut el arról, hogy egy helyi férfi Korfun a tengerbe veszett. De Zoli elengedte a szerelme kezét, amikor a Canal d’Amourhoz értek, mert látta, hogy egy férfi lent, a mélyben az életéért küzd az ordítóan háborgó tengerben. Mindenki más csak állt lefagyva, és meredt a tengerbe, de Zoli nem. Kötélen leereszkedett, még egy utolsó, biztató pillantást vetett szerelme felé, hogy szavak nélkül mondja el: legyen nyugodt, csak gyorsan kiment egy fuldoklót, és jön vissza, hogy megfogja újra a kezét, és tovább sétáljanak a mesebeli Korfun.