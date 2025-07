Lélekemelő muzsikák a fesztiválon - így telt a Tízforrás 4. napja – fotók, videó

A hidegségi Szent András templom festői környezetében három fiatal gitárművész varázsolta el a közönséget, akik mindhárman a győri Széchenyi István Egyetem Művészeti Karának növendékei, illetve friss diplomásai voltak.

Gitárművészek délutánja

Ónodi Kristóf 2025-ben fejezte be tanulmányait Roth Ede és Horváth László irányítása alatt klasszikus gitártanár szakon. Kristóf sokoldalúsága különösen figyelemre méltó: a komolyzene mellett több könnyűzenei formációban is aktív, emellett zeneszerzéssel is foglalkozik.

Lazariuk Nikita már kisgyermekként vonzódott a klasszikus gitárhoz. Tízéves korától Nagy Csaba tanítványa volt, és a Veszprémi konzervatóriumban is az ő irányításával képezte magát tovább. A győri évek során – akárcsak Kristóf – Roth Ede és Horváth László kezei alatt fejlődött tovább, mára pedig már maga is tanít.