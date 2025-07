A kerékpáros szervizpontot ismeretlenek tették tönkre, a cég intézkedett és javította a hibát

Egy kapuvári vállalkozás, a FullEnergy Kapuvár szívügyének tekinti a kerékpáros közösség támogatását. Több helyszínen is állítottak fel például úgynevezett FullBike szervizpontokat a környéken, több között Kapuváron, az öntésmajori kerékpáros pihenőnél is. A közelmúltban sajnálattal tapasztalták, hogy a bikepontot megrongálták, a FullEnergy Kapuvár felvállalta a javítást is.

A FullEnergy Kapuvár bikepontját megrongálták. A cég kicseréltette az öntésmajori szervizpontot. Fotó: FullEnergy Kapuvár

Segített a FullEnergy Kapuvár

A lebetonozott oszlopot kifordították a helyéről, a körülötte lévő térkövek is feltörtek. "Ezeket az állomásokat azért tettük ki, hogy baj esetén legyen segítség és lehetőség a pumpálásra, egy gyors szerelésre"-írta közösségi oldalán a FullEnergy Kapuvár. A szerelőpont az elmúlt időszakban sok bringásnak nyújtott segítséget, ha szükség volt rá.

A társaság a rongálás után nem késlekedett. A megrongált berendezést elszállították és rövid időn belül helyreállították a kerékpáros pihenőben. Ezek után arra kérik az arra járókat, hogy vigyázzanak rá, hogy sokáig a bajba kerültek rendelkezésére állhasson.