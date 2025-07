Minden idők egyik legjobbja volt az idei Fröccsnapok

Hatalmas sikerrel zárult az idei Győri Rotary Fröccsnapok. A szervezők és a résztvevők is kiválónak értékelték az eseményt.

Jó hangulat, finom fröccsök és jótékony célok. Nem is kell több egy kiváló hétvégéhez. A Győri Rotary Fröccsnapok sikere töretlen.

Fotó: Molcsányi Máté

Ismét siker a Fröccsnapok

– Fantasztikus két nap van mögöttünk. A résztevő kluboktól és az eseményre kilátogatóktól is csak pozitív visszalejezéseket kaptunk – összegezte a Fröccsnapokat Tóth Virgil főszervező. – Talán, mondhatom, hogy ez volt minden idők egyik legsikeresebb Győri Rotary Fröccsnapok rendezvénye. 10 Rotary Klub vett részt, akik mind jótékony célokra gyűjtöttek a faházakban. Voltak olyanok, akik az ország másik feléről, Sátoraljaújhelyről illetve Kecskemétről érkeztek és idén is volt határon túli klub a résztvevők között. Éppen azért, mert ilyen sok helyről jöttek a klubok, a borkínálat is nagyon színes volt, mivel mindenki a saját térségének jellegzetes boraival érkezett.

Minden jelen lévő klub jelezte, hogy jövőre is szeretne csatlakozni a Győri Rotary Fröccsnapokhoz.

A fröccs mellett a jó programok és koncertek is sokakat csábítottak a Dunakapu térre.

Fotó: Molcsányi Máté

Vonzó programok

A két nap alatt befolyó összegből mindegyik Rotary Klub támogatja a Kazinczy Ferencről elnevezett Szép Magyar Beszéd versenyt, ezen felül pedig saját helyi jótékony céljaikra fordítják a fennmaradó összeget.

Tóth Virgil hozzátette, a programok is sok embert vonzottak. A színpadon egymást váltották a fellépők, sőt minden korosztálynak vidám pillanatokat szerzett a Kezes-lábas játszóház. Így jövőre is hasonló remek programok színesítik majd a rendezvényt.

Az utóbbi években a Fröccsnapok olyan komoly rendezvénnyé nőtte ki magát, hogy időben el kell kezdeni a szervezést, így már jövő februárban elkezdenek egyeztetni az időpontról.