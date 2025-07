Győr után Győrújfalun is kinyitott a foodtruck étterem

Megnyitottunk Győr Révfalu városrészén a Dózsa György rakparton! Gyere el és próbáld ki tortilláinkat, amiket akár glutén- és laktózmentesen is kérhetsz!

Rendezvényekre is ki tudunk települni" – hirdette májusban a Ben The Goose foodtruck étterem közösségi oldala.

A foodtruck étterem kínálata két helyen is elérhető.

Fotó: Facebook

Alighanem a sikeren felbuzdulva a győri Dózsa György rakpart mellett már Győrújfalun is elérhető a kínálat: utóbbi településen hétfőn és kedden, Győrben szerdától vasárnapig kóstolhatók az ételek.

Nem az első foodtruck nyitott Győrben

A hónap elején egy másik foodtruck is megnyitott Győrben.