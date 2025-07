Újra földrengés rázta meg hazánkat, kiemelkedő utórengéseket regisztráltak

Július 18-án újabb földrengések rázták meg Csongrád környékét, és az elmúlt napok során is több kisebb eseményt regisztráltak a műszerek. A térségben 2025. július 4. óta kipattant rengések eloszlását a csatolt ábra mutatja –írja a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium. Mint ahogy arról portálunkon is beszámoltunk: szerdán délután újabb érezhető földrengés pattant ki. Ezúttal Csongrád térségében, viszonylag kicsi, 2,5-ös magnitúdóval. Ez a rengés is a pár hete tartó földrengéssorozat része, amely már több kisebb érezhető eseményt okozott.

Forrás: MW Archívum

Földrengéssorozat

Ahogy az a Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium facebook bejegyzésében olvasható: a legfrissebb fejlemények egyre inkább arra utalnak, hogy nem klasszikus földrengéssorozattal – tehát főrengéssel és azt követő utórengésekkel – állunk szemben, hanem úgynevezett földrengésraj (angolul earthquake swarm) alakult ki. Ez azt jelenti, hogy a rengések nem egyetlen nagyobb földrengés köré rendeződnek, hanem több, egymáshoz hasonló, kisebb magnitúdójú (esetünkben jellemzően M < 3) földrengés pattanhat ki, akár hetekig vagy hónapokig tartó időszak alatt. Ez a jelenség a lakosság számára azt jelenti, hogy a közeljövőben is számítani lehet kisebb rengésekre.

A földrengésrajok nem számítanak ritkaságnak Magyarországon. A közelmúltban, 2023. augusztus 19. és szeptember 26. között Szarvas térségében pattant ki egy hasonló jellegű eseménysorozat, amely során a műszerek összesen 105 földrengést rögzítettek (Wéber et al., 2025). Ezt megelőzően, 2013. április 22-én Tenk közelében történt egy 4,8-as magnitúdójú főrengés, amit két kisebb előrengés és további 27 utórengés követett. Mindkét példában közös, hogy a rengések jól körülhatárolható fészekterületen zajlottak, néhány hónapon belül lecsengtek, és döntően kis magnitúdójúak voltak.

Mindezek alapján a Csongrád körüli földrengésraj is várhatóan hasonló lefolyású lehet, vagyis néhány héten-hónapon belül véget érhet, és a legtöbb esemény továbbra is alacsony magnitúdójú marad.