Sopronba költözött "Hűbele Szepi" vára - negyven éve készült a Fantasztikus nagynéni

Gyermekkorom egyik nagy kedvence volt ez a film, elragadtatva néztem a csodálatos nagynéni és a vakációzó gyerekek kalandjait! Megvolt benne minden, amit akkoriban szerettem: rejtély, humor, szeretet, és egy különös, mégis nagyon ismerős világ. Olyan film volt ez, amit újra és újra jó érzés volt megnézni és amit soha nem lehet megunni még felnőtt fejjel sem.

Fotó: MTVA

A főszerepben a mindig bájos és szeretetre méltó Ruttkai Évát láthattuk, aki valóban fantasztikus nagynéniként él az emlékezetünkben. Kevesen tudják, hogy ekkor már súlyos betegséggel küzdött: 1984-ben diagnosztizálták nála a mellrákot, ráadásul néhány évvel korábban agyvérzést is túlélt. A film bemutatóját még megérte, de 1986 őszén, mindössze 58 évesen örökre búcsút vett tőlünk.

Fotó: MTVA

Film a kalandos vakációról

A film Nemere István 1980-ban megjelent azonos című regényéből készült – ez volt az a könyv, amely igazán elindította a szerző páratlanul termékeny pályáját. Nemere kalandos életet élt: dolgozott gépgyári munkásként, boncsegédként, és hosszabb időt töltött Lengyelországban is. Azóta több mint 700 könyvet írt, ezzel ő a legtermékenyebb magyar író - olvasható az Újságmúzeum közösségi oldalán.

Bár a kritikusok egy része fanyalgott - például a Köznevelés című lapban megjelent egy elmarasztaló írás, amely szerint a film nem tudta visszaadni a könyv hangulatát - a szakma mégis elismerte a munkát: 1987-ben a kőszegi televíziós gyermekfilmes szemlén a zsűri első díját nyerte el az alkotás.

Fotó: MTVA

A film több helyszínen is forgott: Vácon, Dunakeszin, Tihanyban, Balatonfüreden, Tökön, Zsámbékon és Tokaj környékén is vettek fel jeleneteket. Az operatőri munkát Szabados Tamás végezte, akinek nevéhez fűződik a legendás Másfélmillió lépés Magyarországon című sorozat képi világa is.

Színészként a filmben feltűnt többek között Zenthe Ferenc (Gém József néven), valamint a tragikus sorsú Szilágyi István is, aki egy rendőrt alakított a kétrészes tévéfilmben.