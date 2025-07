Kiszáradó patakok és eltűnő vízkészletek

A klímaváltozás hatásai egyre kézzelfoghatóbbá válnak – nemcsak globális szinten, hanem közvetlen környezetünkben is. A természet apró, ám figyelmeztető jelei már nemcsak tudományos jelentésekben szerepelnek, hanem a mindennapjainkban is. A Fertő-Hanság Nemzeti Park területén áthaladó Kelemente-patak sorsa kiváló példája annak, hogyan válik a természet egyensúlyának megbillenése egy komplex és súlyos problémává, környezeti, ökológiai, társadalmi és gazdasági szempontból is.

Májusban még bőven volt víz a Fertő-Hanság Nemzeti Park területén átfolyó Kelemente-patakban - mondta Pellinger Attila.

Fertő-Hanság Nemzeti Park

Bár a patak nem számít bővizű vízfolyásnak, jelenléte természetes és megszokott, a környezet, az élővilág és az emberi használat szempontjából egyaránt. A patak ma már a Hanság-főcsatornába torkollik, és évszázadokon át részét képezte a térség vízhálózatának.

- Az ezredfordulót követően azonban új jelenséget vettünk észre: a patak időszakosan kiszárad. Mintegy 15 évvel ezelőtt fordult elő először, hogy a nyári hőhullámok idején a víz eltűnt a mederből. Azóta ez a folyamat szinte minden évben megismétlődik, ráadásul egyre korábban és hosszabb időre. Míg egy évtizede legfeljebb a nyár végén száradt ki, ma már előfordul, hogy júniusban is teljesen eltűnik a víz a mederből - osztotta meg lapunkkal Pellinger Attila, a természetmegőrzési osztály vezetője.

Július 3-án ez a kép fogadta az arra járókat, egy csepp víz sincs a mederben. Fotó: Pellinger Attila

- A patak kiszáradásának fő oka a téli időszakban hulló csapadék jelentős csökkenése és a melegedő időjárás. A Kelemente-patak vizét alapvetően nem felszíni források, hanem a talajvízből szivárgó víz táplálja. A téli hónapok enyhébbé válása – amikor a hó helyett egyre gyakrabban eső hullik – megakadályozza a hótakaró fokozatos olvadását, ami korábban lehetővé tette a beszivárgást, a talajvíz folyamatos utánpótlását. Az eső gyorsabban lefolyik a felszínen, így nem tölti fel a talajvizet. Ez nemcsak a patak kiszáradásához vezet, hanem más problémákat is okoz: talajeróziót, hordalékfelhalmozódást, árvízveszélyt és mezőgazdasági károkat - tette hozzá.

Július 7-én az esőnek köszönhetően már valamennyi víz volt a kiszáradt patakmederben. Fotó: Pellinger Attila

A kiszáradás közvetlen hatással van az élővilágra is. A halak számára ez gyakran végzetes következményekkel jár, míg más fajok – például egyes békafélék – képesek a nedves talajba húzódva túlélni az aszályos időszakokat. Ugyanakkor szaporodásuk és túlélési esélyeik csökkennek, populációjuk pedig megritkul, amelynek regenerálódása akár éveket is igénybe vehet, már ha a környezeti feltételek javulnak.