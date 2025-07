Felvételi rekord: magasabb ponthatárok mellett több mint 4700 elsőéves jutott be a Széchenyi Egyetem színvonalas képzéseire

A Művészeti Karon újdonság a kürtművész alapszak, amely a több évtizedes hagyományokkal rendelkező zenei képzések sokszínűségét erősíti. Valamennyi designalapszak és -mesterszak a sikeresen elindul, jelezve a kreatív iparágak iránti élénk érdeklődést.

Gólyatali augusztus 1-jén

Vályi-Nagy Dávid, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat elnöke szerint a gólyák Győrben és Mosonmagyaróváron is pezsgő hallgatói életre, izgalmas, sokszínű, természetközeli városra számíthatnak. „Szeretnénk, hogy az elsőévesek mielőbb beilleszkedjenek, otthonra találjanak nálunk, ezért a Gólyahét mellett idén harmadik alkalommal Gólyatalit is rendezünk számukra, ami lehetőséget nyújt a kötetlen ismerkedésre, a szaktársakkal való kapcsolatépítésre” – hangsúlyozta. A Gólyatalira augusztus 1-jén, pénteken kerül sor a győri Aranyparton, a Uni by The Rusty Coffee-ban, számos szórakoztató programmal.