Pontosan Téged vártunk - népszerűek a Soproni Egyetem képzései

A Soproni Egyetem számára különösen örömteli az idei ponthatárhúzás, hiszen tovább nőtt az érdeklődés a meghirdetett képzések iránt, emelkedtek a ponthatárok, és ismét sok tehetséges fiatal döntött úgy, hogy Sopronban építi tovább jövőjét. A 2025-ös év különösen fontos mérföldkő az intézmény életében, hiszen az intézmény elnyerte Az Év Egyeteme 2025 címet, a sikeres felvételi kampányok kategóriájában részesült országos elismerésben. Nem véletlenül. Az intézmény egyedülálló képzési kínálata – köztük az országban kizárólag Sopronban elérhető erdőmérnöki és faipari mérnöki szakok – olyan perspektívát nyújtanak, amelyre egyre többen mondanak igent.

A Soproni Egyetemre idén is sokan nyertek felvételt Fotó: Kisalföld archív

Felvétel a Soproni Egyetemre

A folyamatosan növekvő ponthatárok és a jelentkezők számának emelkedése azt mutatja: Magyarország Zöld Egyeteme nemcsak fenntarthatósági elkötelezettségével, hanem szakmai minőségével és egyedi profiljával is egyre vonzóbb a fiatalok körében. A felvételi eredmények pedig azt mutatják, hogy az intézmény újabb sikeres beiskolázási kampányt zárt. A tavalyi rekordév után idén ismét emelkedett a felvételt nyert hallgatók száma, ami jól mutatja, hogy az egyetem szakmai munkája, tudatos építkezése, korszerű képzési kínálata és a hallgatóközpontú környezet iránt töretlen az érdeklődés.

A mesterszakokra felvételt nyertek száma közel megduplázódott, és jelentős emelkedés tapasztalható a levelező képzést választók esetében is.

Nem csupán a felvételt nyertek száma mutat jelentős növekedést, de idén a ponthatárok is emelkedtek. A legtöbb pont a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar gazdálkodási és menedzsment szakjához kellett, ide 396 pontra volt szükség a bejutáshoz.

A Benedek Elek Pedagógiai Kar képzéseire többszázan nyertek felvételt. Az óvodapedagógus és a gyógypedagógia szak különösen népszerű volt idén is, a felvételi ponthatár ez utóbbi esetében 369 pont lett a levelező képzésben.

Sokan választották az unikális képzéseket biztosító Erdőmérnöki Kart, ahol a hagyományos erdőmérnöki és vadgazda mérnöki képzések mellett 2025-től új lehetőségek is nyíltak. A kar újonnan indított ESG és alkalmazott fenntarthatósági szakember mesterképzése már most is nagyon sok jelentkezőt eredményezett.