Fejlesztések a hegyeshalmi óvodában és bölcsődében

A helyi önkormányzat fenntartásában álló Hgyeshalmi Napsugár Óvodában és Bölcsődében két fontos fejlesztés valósult meg. Tizenkét légkondicionáló berendezést szereltek fel, így mostantól kelleesebb hőmérséklet várja a gyerekeket a csoportszobákban, a fejlesztőszobában, az irodákban és a konyhi helyiségekben is. Továbbá új mosogatógép segíti a mindennapi konyhai munkát, javítja ezzel a higiéniai feltételeket is. Ezek a korszerűsítések nemcsak a gyerekek komfortérzetlt és egészségét támogatják, hanem a dolgozók munkakörülményeit is jelentősen javítják.

A beruházás értéke közel 6,5 millió forint, melyet az önkormányat önerőből finanszíozott.