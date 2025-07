Óriás habparti az egyik legkisebb településünk falunapján, fotókon mutatjuk

Iskola 1961-ig, a ’80-as évekig mozi is működött Novákpusztán, 1998-ig klubkönyvtár is. A közösségi házat sokáig nem használták, így állaga folyamatosan romlott. Aztán felújították és most a Kimléhez tartozó település legfontosabb közösségi tere. Itt gyűltek össze falunapra szombaton, amit gyermeknappal is összekötöttek.

Falunap Novákpusztán: az esemény gyermeknappal is egybekötötték, számos programmal várva a legkisebbeket.

Fotó: Kerekes István

Falunap gyermeknappal Novákpusztán

– Régóta szervezünk falunapokat Novákpusztán, amit igyekszünk minél színesebbé tenni. A helyi kultúrházhoz vártuk a gyermekeket hajfonással, csillámtetkóval, arcfestéssel, óriáscsúszdával, légvárral, fajátékokkal, interaktív műsorral, kincskereséssel. Főzőversenyt is tartottunk, délután 2 órától szólt a nóta az ebédhez. Este 6 órától Hafner Feri zenélt – sorolta Miklósi István, aki a kimlei képviselő-testületben Novákpusztát képviseli.

