Óriási habpartit rendeztek a Zátonyi-Dunánál - fotók, videó

Szombaton tartották meg Dunasziget hagyományos falunapját, amely gazdag programkínálattal és jó hangulattal várta a helyieket és a környékről érkező vendégeket. A rendezvény reggel 9 órakor gyülekezővel indult, ahol a népviseletbe öltözött asszonyok házi pálinkával kínálták a vendégeket. 10 órakor közös koccintással indult hivatalosan is a falunap, amelyet egész napos vidámság, játék és gasztronómia kísért. A nem túl barátságos időjárás sem szegte a jó kedvet.

A falunap különleges eseménye a kívánság mécsesek úsztatása este.

Fotó: Kerekes István

Falunap állatbemutatóval és óriási habpartival

A programok között szerepelt főzőverseny, röplabdabajnokság, csapatjátékok, valamint a gyerekeket bütykölő sarok, ugrálóvár, íjászat és airsoft lövészet várta. A déli órákban a mazsorettcsoport színes bemutatója nyűgözte le a közönséget, majd a polgármester köszöntötte a résztvevőket. Ezután következett az ételek zsűrizése, majd a közös ebéd.

A délután folyamán kereső- és kutyás bemutató, valamint látványos drónshow szórakoztatta a közönséget. Ponty Beatrix „Állatságok” című előadásával érkezett, amelyben különféle állatokat és egy látványos madárröptetést is megtekinthettek az érdeklődők, akiket be is vont az interaktív műsorba. Az óriás habpartinak is sokan örültek a szigeti strandon.