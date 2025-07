Hosszú három hét lesz ez, lezárják az Erzsébet királyné utca belvárosi szakaszát Csornán - videó

Forgalmi rend változás lesz hétfőtől Csorna belvárosában, lezárják az Erzsébet királyné utca belvárosi szakaszát. Az utca burkolatát újítják fel, a korlátozás a 85-ös főút és a Kórház utcai kereszteződés közti szakaszt érinti. A részetekről az önkormányzat a város közösségi oldalán tájékoztatja a helyieket. Eszerint a július 21-én kezdődő korlátozás várhatóan augusztus 10-ig lesz érvényben az Erzsébet királyné utca belvárosi részén.

Az Erzsébet királyné utca burkolatát felújítják. Lezárásokra kell számítani a belvárosi szakaszon. Fotó: Cs. K. A.

Felújítják az Erzsébet királyné utca burkolatát

A lezárást az érintett területen a nyugati oldali járdarészen is bevezetik, emiatt ott a gyalogos közlekedés lehetősége is változik. Az ott lévő üzletek ennek ellenére megközelíthetőek lesznek a Korona üzletház előtti teraszon keresztül.

A keleti oldalon a járdaszakaszt nem érinti a lezárás. A Spar üzlet Erzsébet királyné utca felőli parkolóját ugyancsak lezárják a kihajtó átépítése miatt. Az utca ezen részén a forgalmat a Kórház utca felé terelik el. A Kórház utca a lezárás idejére egyirányú lesz a Liszt Ferenc utca irányába. Ezzel kapcsolatban azt kérik a munkaszervezők, hogy a gépjárművekkel a tulajdonosok ne parkoljanak az útpadkán. Ha valakinek a forgalomszervezéssel kapcsolatban kérdése lenne, akkor a [email protected] emailcímen, vagy sürgős esetben a +3630/6801-801-es telefonszámon érdeklődhet.

A csornai önkormányzat 913 millió forintot kapott az Erzsébet királyné utca teljes szakaszának rekonstrukciójára. Az új burkolat mellett parkolókat is kialakítanak és a vízelvezető rendszert is cserélik. A beruházás a tervek szerint év végéig fejeződik be.