Egységesíti informatikai rendszereit az E.ON, ezt észre veszik az ügyfelek is

Az E.ON Hungária Csoporthoz tartozó ELMŰ Hálózati Kft. és az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. ellátási területén élő ügyfelek júniusban és júliusban változásokat tapasztalhatnak az ügyintézésben, például a megszokottnál később kaphatnak számlát, bizonyos ügytípusok esetében hosszabb átfutási idővel számolhatnak. Többek között egyes ügyfelek az ELMŰ Hálózati Kft. területén akár 3 hetes csúszást is tapasztalhatnak az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-től érkező villamos energia elszámoló számlák érkezésében. A hibabejelentések és visszakapcsolások kezelése, az előre fizetős mérők töltése változatlanul elérhető lesz az átállás ideje alatt is –írja weboldalán az mvmnext.hu.

E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. ügyfeleit is korlátozottan érinti az átállás.

Forrás: MW achívum

A változások oka, hogy az E.ON Hungária Csoport egységesíti informatikai rendszereit, amely lehetővé teszi az egységes működést és az ügyintézés egyszerűsítését az E.ON minden ügyfele számára. Az átállás a Budapesten és Pest vármegye nagy részén működő ELMŰ Hálózati Kft. minden ügyfelét, míg az E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. ügyfeleit korlátozottan érinti.

E.ON: ügyfeleket érintő változások

Június 29-étől megszűnt az ELMŰ Hálózati Kft. ügyfelei által használt online ügyfélszolgálat (https://eloszto.elmu.hu), valamint már nem elérhető az E.ON Hálózat mobilapplikáció. Az egységesítést követően július 10-étől az E.ON budapesti és Pest vármegyei ügyfelei is az eon.hu/ugyintezes online ügyfélszolgálati oldalon, illetve az E.ON Ügyfélszolgálat applikációban intézhetik ügyeiket.

Az applikáción keresztül végzett éves fényképes leolvasásra az átállási időszakban nem lesz lehetőség; a leolvasás időpontjának módosításáról az E.ON e-mailben küld tájékoztatást az érintett ügyfeleknek.

Az ELMŰ Hálózati Kft. elérhetőségei is módosultak, ezért júliustól az [email protected] e-mail címen és a 7602 Pécs, Pf. 400 postai címen tudnak kapcsolatba lépni a társasággal az ügyfelek. A telefonos és személyes ügyfélszolgálati irodák elérhetősége változatlan.

Az átállást követően az ELMŰ Hálózati Kft. ügyfeleinek bizonyos azonosítói is megváltoznak, de nem változik a mérő gyáriszáma és a mérési pont azonosító száma (POD). Az ügyintézés során minden esetben a mérési pont azonosító számára (POD) lesz szükség, amely a számla 3. oldalának bal felső sarkában található, HU000-val kezdődő, 33 karakterből álló azonosító.