Emmy-díjra jelölték a győri jelmezkészítő csapatát

Nyilvánosságra hozták a 2025-ös Emmy-díjak várományosait. A legtöbb jelölést (27) az Apple TV+ Különválás című sorozata zsebelte be, az HBO Pingvinje pedig 24 jelölést kapott. Külön öröm, hogy magyar jelöltért is izgulhatunk, ugyanis a Dűne: Prófécia című, tavaly novemberben bemutatott sorozat jelmeztervezője, Homonnay Gábor is a díj várományosai között van a Variety híradása szerint. Sőt egy győri hölgy, Preisinger Ildikó is a jelmezkészítő csapatot erősítette, így ezt hatalmas szó az ő karrierjét tekintve.

Emmy-díjra jelölték a Dűne Prófécia.

Emmy-díj jelölés a magyar jelmezkészítőknek

- Micsoda nap! Emmy jelölést kaptunk! Óriási köszönet a hihetetlen jelmezes csapatomnak, akikkel a Dűne Prófécia sorozatban dolgozhattam együtt! Annyi tehetséges emberrel találkoztam, nélkülük ez nem jöhetett volna létre! - tette közzé közösségi oldalán Bojana Nikitovic, jelmeztervező.