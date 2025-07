Vak ikertestvére temetésére felvett kölcsönt törlesztette az Első Győri Lions Club - fotók

Az Első Győri Lion Club ismét segített, évtizedek óta támogatják a vakokat és gyengénlátókat. Ezúttal is megvalósították céljukat, ugyanis eljutott hozzájuk az a hír, hogy a győri Farnadi Péter minden családtagját elveszítette, két éve kellett eltemetnie szintén vak és beteges ikertestvérét. A temetéshez viszont azonnali kölcsönt vett fel, ami viszont a háromszorosára nőt a kamatokkal. Minden legapróbb támogatást, segélyt és rokkant nyugdíját ennek törlesztésére költötte. Már nem kellett sok, hogy a teljes összeget visszafizesse, amikor segítő kezet nyújtott az Első Győri Lions Club, élen Nagy Szabolcs alelnökkel.

Otthonában fogadta Farnadi Péter az Első Győri Lions Club elnökét és alelnökét. Fotó: Molcsányi Máté

Első Győri Lions Club angyalai

A gyümölcs szedd magad alkalmakon kihelyezett adományláda apránként telt meg, mígnem sikerült a hiányzó 250 ezer forintot összeszedni Farnadi Péternek. - Rengeteg jószándékú ember jár hozzánk a nyári szezonba. Nekik köszönhető, hogy könnyíthetünk egy kicsit a hétköznapi terheken és javíthatunk Péter életminőségén - fogalmazott Nagy Szabolcs, a club alelnöke.

- Hálás vagyok! Az Első Győri Lions Club tagjai és támogatói angyalok - fogalmazott a nemrég 53. születésnapját ünneplő Péter. Ikertestvérével 5 hónapos magzat korukban jöttek a világra, ami miatt gyermekkoruk óta több betegséggel is küszködtek. Péter tanárnak készült, a győri Kazinczy Ferenc gimnáziumban érettségizett jelesre. Súlyos szívbetegsége és vaksága miatt rokkant nyugdíjas lett, de hitét sosem vesztette el.

Péter testvére temetésére felvett kölcsönt törlesztették a jószándékú segítők által. Fotó: Molcsányi Máté

A vakoknak is jár a boldogság

- A látásomat teljesen elvesztettem, vakbotra szorulok. Attól, hogy valaki mozgáskorlátozott vagy fogyatékossággal él, lehet még büszke ember és az egészséges közösséggel is kialakíthat kapcsolatot. Szeretném, ha a vak, fiatal társaim is büszkén sétálnának bottal a kezükben az utcán, mert nincs mit szégyellniük. Meg kell élni minden pillanatot, még akkor is, ha csak hallani vagy tapintani tudjuk. Legyünk bátrak, hiszen minden örömöt megkaphatunk mi is - emelte ki Farnadi Péter, akinek a klubelnök dr. Eisingerné dr. Balassa Boglárka, a Széchenyi István Egyetem docense nyújtotta át a támogatást a férfi otthonában.