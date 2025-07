Vízi dzsungel várja a legkisebbeket ebben a fürdőben

Újabb fejlesztés valósult meg a kapuvári strandon, amely az odaérkező, pihenni vágyó, kisgyerekes családok szórakozását szolgálja. Régóta várták már az üzemeltetők és a vendégek is a megvalósulását: megnyitották a fürdő gyermek élménymedencéjét. A legkisebb látogatókat ezentúl már egy igazi vízi dzsungel várja, hiszen vízköpő elefánt, kókuszpálma, vízágyú és egy dzsungelvár csúszdával is helyet kapott a medencében. A gyerekek már birtokba is vették az élménymedencét, ahol így már minden készen áll a pancsoláshoz, a játékhoz és a nyári élményekhez.

Már gyerek élménymedence is van a kapuvári strandon, várják a legkisebbeket. Fotó: Kapuvári fürdő