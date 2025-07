Bemutatta első elektromos autóját a győri Széchenyi István Egyetem Formula Student-csapata

Tumpek Barna, a győri Audi Hungaria Zrt. termékadat-menedzsment és homologizációtámogatás részlegének vezetője szintén a hallgatói tehetségműhelyek fontosságát emelte ki beszédében. „Amikor a campuson járok, mindig égnek a lámpák a műhelyben, zajlik a munka. A tehetséges, agilis fiatalok szakmailag felkészültek, és pontosan tudják azt is, milyen egy projekten dolgozni, milyen a rugalmasság, milyen egy konfliktushelyzet. Ezek a képességek nem a fán teremnek, és ezt az Audi Hungaria nagyon üdvözli. Ennek jele, hogy az elmúlt években számos munkatársunk került ki az Arrabona Racing Teamből” – mondta.

„Az a koncepcióváltás, amit az ART véghez vitt, előfordul az iparban is. Ez is jó felkészülés a munka világára” – mutatott rá Tumpek Barna. (Fotó: Dudás Máté/Széchenyi István Egyetem)

A rendezvényen több pódiumbeszélgetést is hallhatott a közönség. Elsőként az ART egyik legrégebbi támogatója, a FRIMO Hungary Kft. nevében Hermann Tibor ügyvezető mutatta be vállalkozásukat. A cég egyedi alkatrészeket gyárt a csapatnak, cserébe a hallgatók többek között marketingterületen segítenek a társaságnak, ahol gyakornokként vagy akár főállásban is szívesen fogadják a tehetséges fiatalokat.