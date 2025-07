Púpos hát és ferde váll? Soproni gyógytornászt kérdeztünk, ezért fontos a helyes testtartás

A testtartás javításához első lépésként elegendő a tudatos odafigyelés. - Nem kell túl bonyolult dolgokra gondolni, elég, ha fejtetővel megnyújtózunk, a vállainkat enyhén hátrahúzzuk, és figyelünk rá, hogy ne görnyedjünk előre. Nem katonás tartásra van szükség, hanem egy laza, természetes egyenes helyzetre” – mondta Rudasitsné Szöllősi Anita. Ez nemcsak állás közben fontos: ülve is figyeljünk a helyes testhelyzetre, különösen azoknál, akik irodai munkát végeznek.

A testtartás ellenőrzésére a legegyszerűbb megoldás, ha tükör elé állunk. Ilyenkor jól látható például a vállak szimmetriája, a törzs oldalirányú elmozdulása vagy a csípő helyzete.

- Mozgásterapeutaként az izmok célzott erősítésével és nyújtásával dolgozunk – magyarázta a gyógytornász. – Kiemelten fontos a lapockazáró izmok, a gerinc menti izomzat és a törzs stabilizáló izmainak erősítése, beleértve a mély hasizmokat is. Emellett a mellizmokat rendszeresen nyújtani kell, mert hajlamosak a megrövidülésre – főleg edzés vagy ülőmunka után. A medence helyzetének beállítása szintén kulcsfontosságú: enélkül a test többi része sem tud megfelelően működni.

Fotó: Gyógyközpont

Léteznek testtartást segítő passzív eszközök, például mellkaspántok vagy csipogó jelzők. - Ezeket csak átmeneti használatra javasoljuk, főleg gyerekeknél, figyelemfelhívó céllal – hangsúlyozta a gyógytornász. – Hosszú távú javulást nem várhatunk tőlük, de a tudatosítást segíthetik.

Egy ergonomikus szék sokat segíthet, különösen ülőmunkát végzők esetében. Fontos azonban, hogy ne csak időnként mozgassuk át magunkat, hanem már a munka közbeni testhelyzetünkre is figyeljünk.

Mikor forduljunk szakemberhez?

Ha már fájdalmat tapasztalunk, vagy gyermekünknél tartáshibát veszünk észre, érdemes szakemberhez fordulni. A diagnózist orvos állítja fel, a mozgásterápiát pedig gyógytornász végzi. Léteznek kifejezetten testtartásra fejlesztett terápiák is, például a Schroth-módszer gerincferdülésnél. De nagyon hasznosak a testtudatot fejlesztő mozgásformák, mint a Pilates vagy a Feldenkrais-módszer is. A helyes testtartás alapjaiban határozza meg, hogyan érezzük magunkat a bőrünkben. Tudatos odafigyeléssel, célzott mozgással és megfelelő szakember segítségével tartásunk nemcsak szebb, hanem egészségesebb is lehet.