Nem tudja abbahagyni a tanulást a győri könyvtárigazgató, sorra szerzi a diplomákat - podcast

– Nem csak diplomákat gyűjtött, több felnőttképzésben is részt vett.

– Elvégeztem a Neuro-lingvisztikus programozás mesterfokát is, ami nagyon élvezetes volt, csak éppen nem volt használható a mediációhoz, viszont az önismeretemet fejlesztette. Az intézményünkben megnyertünk egy közösségfejlesztő pályázatot, ennek keretében közösségfejlesztő oklevelet is szereztem.

– Úgy tűnik, nincs megállás. Mit szeretne még tanulni?

– Két dolog felé kacsintgatok.

Az egyik a pasztorálpszichológia, ami az emberi kapcsolatok spirituális dimenziójával foglalkozik, amit talán keresztény lelki gondozásnak lehet megfeleltetni. Azt gondolom, hogy ezzel sokkal komplexebben szemlélhetném a világot és láthatnám el a munkámat. Erre a képzésre már felvételt is nyertem.

Tanulmányaim során felfigyeltem Viktor E. Frankl logoterápiájára és az egzisztencia analízisre, később ebben az értelemközpontú megközelítésben szeretném fejleszteni magam.

– A diplomák, végzettségek gyűjtése nem olyan, mint a bélyeggyűjtés, hogy csak otthon nézegetjük a gyűjteményt, azt használjuk is. Mennyiben lett más a tanulás során, illetve mennyiben segítette a munkáját?

– A bölcsészet volt az alap. Állítólag az első diploma meghatározó a gondolkodásunkban. A jogi végzettség megszerzése során nagyon lényeges volt az úgynevezett tényállási gondolkodás megismerése. Vannak olyan úgymond veszélyes helyzetek, amikor nagyon egyszerűen szinte át tud kapcsolni az agyam a bölcsész gondolkodásából a jogászéra, és ezzel egy sokkal biztonságosabb terepre érkezek. A jogi végzettségem miatt pedig könnyebben veszek kézbe egy jogszabályt is.

A mentálhigiénés jellegű képzések komoly önismereti munkát is jelentettek. Azt tartom, hogy nem a felhalmozott tudás lényeges, hanem hogy miként működsz, milyen emberré válsz az életed folyamán. Az, hogy megismerem, mire, miért, milyen reakciót adok, és szerencsés esetben ezeket tudom kontrollálni, finomítani, a különböző tapasztalásaimat a helyén kezelni, az egy nagyon izgalmas út, ez az önismeret útja.