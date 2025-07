Tehetség és szorgalom - Elismerésben részesült Papp Kármen frissen végzett egészségügyi tanuló

A kapuvári születésű Kármen már gyerekkorában is azon gondolkodott, milyen jó érzés segíteni másokon, így már egészen korán tudta, hogy egészségügyi vonalon kell majd tovább tanulni. Nem volt kérdés számára, hogy a soproni Eötvös József Evangélikus Középiskola egészségügyi képzésére jelentkezzen, ahol aztán szorgalmával számos díjat és elismerést is megnyert.

Magyarországi Evangélikus Egyház díjat kapott

A frissen végzett Kármen lapunknak elmondta, nagyon szeretett az Eötvösbe járni és ott tanulni, úgy vélte, szakmailag igen jól képzett tanárai voltak. - Kifejezetten tetszett, hogy az órai anyag leadása mellett az életre is felkészítettek. Sok mindent kaptam tőlük, amit úgy érzek, fiatal felnőttként is hasznosítani tudok. Hozzátette, több tanárának is igen hálás, de kiemelte egészségügyi oktatóit, akik sokat segítettek neki. Kármen már korábban is ért el kiváló eredményeket különböző versenyeken, amikre boldogan gondol vissza, de az idei Országos Szakmai Tanulmányi Verseny középdöntőjében elért I. és a döntőben elért II. helyezés azok, amikre a legbüszkébb. Az Országos Kórházi Főigazgatóság által meghirdetett, a 2024/2025-ös tanévre vonatkozó Egészségügyi ágazat OSZTV-n nyújtott kimagasló teljesítményének köszönhetően mentesült a teljes szakmai vizsga letétele alól.

Papp Kármen átveszi a Magyarországi Evangélikus Egyház díját az OSZTV-n elért kiemelkedő eredményéért. Forrás: Eötvös József Evangélikus Középiskola közösségi oldala

Meghatározó élmény volt számára ,,a Mentorprogram 2022", aminek a lényege az volt, hogy a „21 nő az egészségügyért” nevű alapítvány tagjai, akik a hazai egészségügy meghatározó alakjai is egyben, országosan kiválasztanak néhány diákot, akik egészségügyi képzésben vesznek részt. A tanulók kapnak egy-egy mentort, akiknek a segítségével mélyebben is betekintést nyerhetnek egy-egy szakterületre. Kármen tizedik osztályosként jutott be a programba, akinek Őri Kiss Zsolt mentőtiszt, az Országos Mentőszolgálat egyik szakembere lett a mentora. - Akkoriban különösen érdekelt a mentőtiszti hivatás, így miután bejutottam, egy kiváló mentős szakembert kaptam mentoromnak. A programnak köszönhetően mélyebben is betekintést nyerhettem a szakmába, az élmények (kirándulások, szakmai látogatások) pedig mind-mind hozzájárultak a későbbi tapasztalatszerzéshez.