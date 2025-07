Foci és helytörténet is jutott a dénesfai gyerekeknek, így készülődnek a falunapra - videó

Nagy munkában vannak a dénesfaiak, a szombati falunapra készülnek. Szerelik össze a színpadot, állítják a sátrakat, készítik elő az üstöket, hogy a vendégek éhen ne maradjanak. Üzemben vannak persze a hűtők is, ha valaki megszomjazna. Mindez a községháza udvarán történik, ahol ráadásul gyerekek is szaladgálnak, hiszen a Répcementi Sportegyesület erre a hétre szervezte meg a labdarúgó összetartást a srácoknak. Ismerkednek a fiúk a labdával és egymással is, hiszen nemsokára az egyesület U14-es csapatában küzdenek majd együtt. Takács Lajos, Dénesfa polgármestere felügyeli a falunapi előkészületeket és mint sportköri elnök az ifjú focistákat is.

A dénesfai sportegyesület foci összetartást szervezett, melyre a környékbeli településekről is érkeztek gyerekek. Fotó: Cs. K. A.

Dénesfa tervei, elképzelései

– Nem csak dénesfai gyerekek jönnek az összetartásra, hanem a környékbeli községekből, sőt, még Vas megyéből is. A foglalkozások délelőtt vannak, tartunk erőnléti edzéseket, de a főszerep természetesen a játéké. És, hogy a faluval is megismerkedjenek, arról Simon Vilmosné gondoskodott, aki a Cziráky-kastély parkjában tartott helytörténeti sétát a srácoknak. Az együttlét, a mozgás és a barátság a lényeg ezen a héten-fogalmazott Takács Lajos a településen történtekről.

A polgármester azonban nem csak a jelenről, hanem a közelmúltról és tervekről is beszámolt a Kisalföldnek. Kiemeltre, hogy az elmúlt egy évben komoly fejlesztésekre nem futotta Dénesfán, nem sikerült pályázati támogatást szerezniük az elképzeléseikhez.

– Kevéske saját erőnkből próbáltuk rendezni községünket, elsősorban a környezet szépítésére helyezve a hangsúlyt. Bízunk benne azért, hogy a következő időszakban szerencsésebbek leszünk. Most például az orvosi rendelőnk és a vele egybeépült, valamikori postaépület felújításnak tervei készülnek. Az 1930-as években iskolának építették és a tetőszerkezete például még az eredeti. Potyog a cserép, gyengül a faszerkezet, úgyhogy ráfér az átépítés. Az elmúlt években sok járdát sikerült a Magyar Falu Program keretében felújítanunk, de maradtak még hátra szakaszok. Tíz éves elmúlt a falugondnoki buszunk, százötvenezer kilométert futott. A cserére viszont most nem pályázhatunk, mivel épületfelújításra nyújtjuk be az igényünket. Így a buszcsere elmarad. Nem panaszkodom, mert eljárogatunk még vele, egyelőre megfelel, de sokat költünk a karbantartására-mondta Takács Lajos.