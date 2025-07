Csillaghullás - Akár tűzgömböket is lehet majd látni ma este

Idén számtalan égi jelenségnek örülhetünk. Június elején sarki fényben gyönyörködhettünk. Július 29 és 31 között pedig csillaghullástól fog ragyogni az égbolt. Mutatjuk merre érdemes keresni őket.

Két meteorraj is eléri a Földet. A gyönyörű csillaghullás mellett tűzgömböket is megfigyelhetünk az éjszakai égbolton.

Forrás: Shutterstock

Nyári csillaghullás tetőfoka

Nyár derekán mindig érdemes kémlelni az éjszakai égboltot. A legismertebb Perseidák csillaghullás tagjait már láthatjuk, bár tetőpontjukat az előrejtjelezések szerint augusztus 11 és 13 között érik majd el, ekkor óránként több tucat hullócsillagot is lehet majd megfigyelni.

Azonban a mai és a következő két estén is kivételes látványnak lehetnek szemtanúi azok, akik hajlandóak éjszakázni. Ugyanis a most is hulló Perseidák mellett megérkeznek a nyár másik nagy meteorrajai Déli Delta Aquaridák és az Alfa Capricornidák. Utóbbi felfedezése ráadásul egy magyar csillagász, Konkoly Thege Miklós nevéhez fűződik.

Tűzgömbök az égen

Derült, fényszennyezéstől mentes helyről óránként mintegy két tucat meteor felvillanása lesz megfigyelhető – közölte a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-vel.

A tűzgömbökre hajlamos Alfa Capricornidák és a gyors Déli Delta Aquaridák együttesen nyújtanak különleges látványt, különösen éjfél után.

Már július 29-én estétől érdemes az eget figyelni. A Déli Delta Aquaridák meteorraj július 30-án késő estétől tetőzik, a július 30-ról 31-re virradó hajnal lesz a legjobb időpont a megfigyelésre. Az Alfa Capricornida meteorraj is július 31-én hajnalban éri el a csúcsát, hajnali 1 óra körül.

