Búcsúi forgatag Mosonszolnokon

A MIHE Mosonszolnoki Ifjúságért Hagyományőrző Egyesület Búcsúi forgatagot szervezett a múlt hét végén.

Búcsú Mosonszolnokon. Fotó: Kerekes István

Búcsú Mosonszolnokon

Idén két helyszín is ottont adott a búcsúnak. Egyrészt a Fő téren a MIHE Mosonszolnoki Ifjúságért Hagyományőrző Egyesület Búcsúi forgatagba hívta az érdeklődőket. Szombaton a Sárarany adott nagy sikerű koncertet, s megnyílt Médi néni képeivel egy szabadtéri tárlat. A néhai fotós, aki többgenerációs postás családból származik, a falu eseményei mellett a településről is készített felvételeket. Az árnyas fák alatt ezeket is bemutatták. A legkisebbeket fajátékok, társasjátékok várták és dinnyével is kedveskedtek.

A másik helyszínen, a kápolnánál a hagyományos búcsús szórakozási lehetőségek fogadták a kiérkezőket. Volt dodzsem, körhinta, célbadobás is.