Bronzérmet és értékes helyezéseket szereztek a Széchenyi István Egyetem hallgatói az Universiadén

A világ legnagyobb egyetemi multisporteseményét, a nyári egyetemi világjátékokat július 16–27. között Németországban rendezték meg 150 ország 8500 versenyzője részvételével. Hazánk 178 sportolóval képviseltette magát, akik 47 felsőoktatási intézmény – köztük 31 magyarországi egyetem – hallgatói. A mieink tíz ezüstöt és nyolc bronzot gyűjtöttek, és számos további előkelő helyezést szereztek. A sikerekhez a Széchenyi István Egyetem hallgatói is tevékenyen hozzájárultak.

Dombai Réka, a Széchenyi István Egyetem hallgatója, a Serco Uni Győr irányítója bronzérmes lett a magyar női kosárlabdacsapattal az Universiadén.

Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egyetem

A kosárlabdacsapat tagja volt Dombai Réka, az NB I-es Serco Uni Győr irányítója, a győri intézmény hallgatója. Az együttes történelmi sikert ért el, hiszen hazánk először szerzett érmet női kosárban. A magyar válogatott a döntőről egy hajszállal maradt le, miután az elődöntőben az Amerikai Egyesült Államokkal szemben mindössze két ponttal, 71–73-ra maradt alul. A bronzcsatában azonban ellentmondást nem tűrő győzelmet aratott Lengyelország ellen (70–50).

A kilenc versenyzőből álló magyar evezőskülönítmény négy tagja a Széchenyi István Egyetem hallgatója: Fehérvári Eszter (balról a negyedik), Szőllősi Balázs (jobbról a hatodik), Csizmadia Ádám (jobbról a negyedik) és Gasztonyi Péter László (jobbról a harmadik). A csapatvezető dr. Alföldi Zoltán, az intézmény Egészség- és Sporttudományi Karának tanszékvezetője volt (a felvétel jobb szélén).

Fotó: Magyar Evezős Szövetség Facebook-oldala

Evezésben a győri egyetem négy hallgatója is hajóba szállt a záró hétvégén. Szőllősi Balázs a mix négypárevezős egység tagjaként a fináléban a 4. helyen zárt, míg egypárevezősben a C döntőben a 6., összesítésben a 18. helyet szerezte meg. Fehérvári Eszter a B döntőben a 3. helyen végzett, így összesítésben a 9. lett egypárevezősben. Csizmadia Ádám és Gasztonyi Péter László párosa a C döntőben a 3. helyen ért célba, összesítésben a 15. helyet megszerezve kormányos nélküli kettesben. A magyar versenyzők munkáját dr. Alföldi Zoltán, a Széchenyi István Egyetem Egészség- és Sporttudományi Karának tanszékvezetője csapatvezetőként segítette.

Petik Panna, Balogh Villő és Rádli Rózsa az Universiadén hetedik helyezett vízilabdacsapat tagjai voltak.

Fotó: Adorján András/Széchenyi István Egyetem

A női vízilabdacsapatban hivatalosan két széchenyis hallgató – Petik Panna és Rádli Rózsa – szerepelt, ám a kapus, Balogh Villő szeptembertől ugyancsak az intézményben folytatja tanulmányait. Mindhárman az Uni Győr-GYVSE játékosai. A magyar együttes a verseny végjátékában a hetedik–nyolcadik helyért Törökországgal mérkőzhetett meg, és fölényes, 25–7-es győzelmet aratott.