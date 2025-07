Szálasi Ferenc egykori bunkerében jártunk - fotók, videók

A Sopron melletti Brennbergbánya település több száz éven keresztül a hazai kőszénbányászat egyik legfontosabb helyszíne volt, amihez számos érdekes történet kapcsolódik, például Szálasi Ferenc korábbi nemzetvezető itt tartózkodása. A második világháborúban a bányásztelepülés kiváló búvóhely lett környezete, az erdők és az egykori bánya tárnáinak köszönhetően. Szálasi is itt bújt el a Vörös Hadsereg elől 1944 végén, ekkor épült ki egy titkos rejtekhely a brennbergi erdők alatt. A hely ,,leánykori neve" így lett Szálasi bunker, de a Fertő-Hanság Nemzeti Park később átkeresztelte a járatot és Breuer Györgyről, az egykori brennbergi bányagazdaság vezetőjéről és ornitológusról nevezték el. A bunker napjainkban is a Nemzeti Park kezelésében áll, látogatása korlátozott, azonban a hely kivételesen feltárta titkait az érdeklődők előtt. A Sopron másképp túrát szervezett Brennergbányán a Breuer vágatba, Szálasi egykori bunkerébe, ahova mi is ellátogattunk.

A Sopron másképp túrát szervezett a Breuer vágatba szerdán, Szálasi egykori bunkerébe, amely Brennbergbánya ritkán látogatható helyszíne. Fotó: Avar Gergely

Brennbergbánya és a Breuer vágat

Taschner Tamás idegenvezető, a program szervezője a kisalfold.hu-nak elmondta, évente négy alkalommal szervezik meg a túrát azoknak, akik kíváncsiak Brennbergbányára és az alatta lévő titkos ,,földalatti" világra. Hozzátette, a program történelmi időutazás és geológiai túra is egyben. A látogatók megtudhatják, hogyan építették meg a bunkert bányászati eljárásokkal és láthatnak különleges kőzetrétegeket is.

Nézze meg látványos videónkat:

Taschner Tamás idegenvezető, a program szervezője elmondta, a program történelmi időutazás és geológiai túra is egyben. Fotó: Avar Gergely

Az egyik résztvevő, Török Zoltán Görbehalomról érkezett, aki lapunknak az esemény után elmondta, meglepte, hogy a Breuer-vágat ennyire mély, szerteágazó és örömmel vette, hogy megnézhette a bunkert. Hozzátette, a Soproni-hegységben sok érdekes dolgot lehet látni, de az ilyen típusú élmény szerinte teljesen unikális, mivel a történelmünkbe nyerhettünk betekintést.

Török Zoltán Görbehalomról érkezett, aki örömmel vette, hogy megtekinthette a bunkert. Fotó: Avar Gergely

A Breuer vágatot még két alkalommal lehet megtekinteni a nyár folyamán, július 30-án és augusztus 6-án 16 órától, a látogatás azonban kis létszámú csoportban lehetséges és regisztrációhoz kötött. Az eseményről bővebben a Sopron másképp közösségi oldalán tájékozódhatnak.