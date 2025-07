Emelkedik Bodonhely lélekszáma és egyre erősebb a közösség, Szabó Szilvia a polgármester

Öt évig alpolgármesterként dolgozott falujáért, tavaly pedig polgármesterré választották Bodonhelyen Szabó Szilviát. Nagy meglepetés tehát nem érte a fiatal községvezetőt, hiszen tudta, mivel jár az önkormányzati munka. Elsődleges feladatának azt tartja, hogy összetartó közösséget hozzon létre Bodonhelyen és a lélekszám is emelkedjen. Az alapokat e célok eléréséhez korábban lerakták, így jól alakulnak a dolgok a településen.

Szabó Szilvia Bodonhely polgármestere. Erős közösséget szeretne kialakítani a faluban. Fotó: Cs. K. A.

Bodonhelyen komoly fejlesztések történtek

– Úgy érzem, a falubeliek elfogadtak, együttműködnek az önkormányzattal és értékelik az erőfeszítéseinket. Szerencsére, könnyű dolgom van, hiszen a bodonhelyiek készek az összefogásra. Vannak színes programjaink, szervezünk közösségi munkákat, legutóbb például a strandot tettük rendbe. Sok beköltöző is van a községben, szeretném, ha ők is gyorsan megtalálnák nálunk a helyüket, beilleszkednének és igazi otthonuknak éreznék a falunkat. A lélekszám jól alakul, míg korábban háromszáz alatt volt a lakosok száma, ma már közelítjük a négyszázat - fogalmazott Szabó Szilvia.

Eredményekből sincs hiány a Rába partján, a polgármester sorolta a fejlesztéseket, építkezéseket, hiszen jelentős beruházásokat tudtak megvalósítani, döntően pályázati források segítségével.

– Felújítottuk az orvosi rendelőt és a védőnői helyiséget, ahova korszerű orvostechnikai eszközöket szereztünk be. A rendelő immár modern, huszonegyedik századi körülményeket biztosít a helyieknek. Beszereztünk egy új falubuszt, valamint több kommunális eszközt, köztük egy kis traktort, fűnyíró traktorokat és egyéb, karbantartó szerszámokat. Sikerült új játszóteret kialakítanunk egy korábban kihasználatlan közösségi téren, így már kettő, jól felszerelt terület áll a gyerekek rendelkezésére. A közösségi rendezvényeink helyszíne szintén gazdagodott: pályázati forrásból szalonnasütőt, bográcsozóhelyet és mobil kemencét szereztünk be - emelte ki Szabó Szilvia.

Infrastrukturális fejlesztések terén is látványos előrelépés történt Bodonhelyen. Befejezték a főutca járdáinak felújítását, ahol szükséges volt, javították a meglévő burkolatot, vagy pótolták a járdaszakaszokat. Leaszfaltoztak három belterületi utcát, az üdülőövezetben pedig másfél kilométer hosszan új murvás út készült el.

– A Rába közelsége, a nyugodt, természeti környezet és a közösség ereje vonzóvá tette településünket. Közösségünk legnagyobb értéke az összefogás. Önkéntes munkák során, mint például faültetés, faluszépítés, szemétszedés szinte az egész falu megmozdul. A vállalkozók is partnerek, munkájukkal, eszközeikkel és anyagi támogatással is segítik az önkormányzatot. A jövőre nézve is tele vagyunk tervekkel. A Magyar Falu Program keretében újabb pályázatokat kívánunk benyújtani. Célunk egy újabb utcában a járdafelújítás, valamint a régi óvodaépület teljes korszerűsítése, ahol egy minden korosztály számára nyitott, multifunkcionális közösségi házat szeretnénk létrehozni. Falunk él, fejlődik, és ami a legfontosabb: összetartó közösségként építi saját jövőjét - tette hozzá Szabó Szilvia.