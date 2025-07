Belvárosi albán pékségre csapott le a NAV Győrben

A Pálffy utcai albán pékséget záratta be a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az ajtóra ragasztott papírlapon az áll, július 25-től augusztus 6-ig tart a szünet. Egyre több üzletet érint a kényszerbezárás, folyamatosan ellenőriz a NAV.

A Pálffy utcai albán pékséget bezárását rendelte el a NAV: újabb üzlet ideiglenes elvesztése nehezíti meg a belvárosban élők és dolgozók életét.

Fotó: Krizsán Csaba

Bezárások a belvárosban

Szomorúan árnyalja a képet, hogy a mellette lévő Coop élelmiszerbolt is zárva van ideglenes ideig – március óta csukott ajtók állítják meg a vásárlókat. Az Arrabonában üzemelő Spart felújítják, így az a bolt is kiesett a belvárosiaknak. A bevásárlóközpont előtti pici konténerbolttal enyhítik a munkálatok okozta kellemetlenséget. Az üzletben mi is vásároltunk, kattintson a kiemelt szavakra, hogy megtudja, mik voltak a tapasztalataink!

