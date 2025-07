Beteg bajtársuk gyógyulásáért fogtak össze a rábaközi polgárőrök

A Csorna-Kapuvár járási Polgárőr Egyesületek tagjai ismét megmutatták, hogy nagy családként tartoznak össze és beteg bajtársuk Baracskai-Vikidár Tamara számíthat rájuk. Nem csak a munkában, vagy az örömben tartanak össze, hanem a bajban is megmutatkozik az egymás iránti szeretet. Ezúttal beteg társukért fogtak össze, Baracskai-Vikidár Tamara műtétjéhez volt szükség vérre.

Baracskai-Vikidár Tamara gyógyulásáért fogtak össze a rábaközi polgárőrök és nyújtották karjukat.

Baracskai-Vikidár Tamara érdekében

Baracskai-Vikidár Tamara, a sobori polgárőr egyesület elnökének felesége betegedett meg és komoly műtétre készült. A beavatkozáshoz vérre volt szükség, ezért irányított véradásra kérték a bajtársakat. "Bíztunk a polgárőrökben és most sem kellett csalódnunk - fogalmazott a kisalfold.hu-nak Csányi Gábor, a Csorna-Kapuvár járás polgárőrök koordinátora. – Több faluban, többek között Kónyban, Soboron és Vágon is tartottak véradást, melyeken szép számmal jelentek meg a bajtársak és a vöröskereszt munkatársainak jelezték, hogy irányított véradásra érkeztek és ezúttal Tamaráért nyújtják karjukat."

Csányi Gábor elmondta: a műtét azóta megtörtént, Baracskai-Vikidár Tamara a körülményekhez képest jól van, lábadozik és rövidesen talán haza is engedik a kórházból. Az ő és családja köszönetét is tolmácsolta a rábaközi polgárőrök vezetője.

– Innen is jobbulást kívánunk Tamarának, mielőbb térjen haza családjához és a mi nagy családunkba, a polgárőrök közösségébe is. A nevükben is köszönöm az összefogást, ami most életet mentet. Megmutattuk, hogy a bajba kerültek számíthatnak ránk és számíthatunk egymásra - tette hozzá Csányi Gábor.