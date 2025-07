Városi kitüntetést kapott dr. Ballagi Farkas, Pro Urbe Kapuvár díjjal ismerték el életművét

A város képviselő-testülete Pro Urbe Kapuvár díjjal ismerte el a közelmúltban dr. Ballagi Farkas főorvos, a Lumniczer-kórház nyugalmazott igazgatójának munkásságát. A város egészségügyi ellátásának erősítéséért végzett több évtizedes tevékenységével érdemelte ki a kitüntetést dr. Ballagi Farkas. Több mint fél évszázada dolgozik a kapuvári Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézetben. 1974-ben lett a kórház érbeteg részlegének osztályvezetője. Több alkalommal igazgatóként is szolgálta a közösséget.

Dr. Ballagi Farkas nyugalmazott kórházigazgató Pro Urbe Kapuvár díjat kapott a várostól. Fotó: Németh T. Ferenc



Dr. Ballagi Farkas kitüntetése

A főorvos általános orvosként 1965-ben végzett, 1970-ben belgyógyász szakorvos végzettséget szerzett, 1982-ben, az országban az elsők között lett mozgásszervi rehabilitációs szakorvos. 1999-től a belgyógyászati angiológia képesített orvosa.

1989-ben a korábbi kezelőkádak a tervei alapján épültek újjá, gyógyászati segédeszközként mintaoltalom alá kerültek. A mintaoltalmi jogokat 2007-ben az önkormányzat tulajdonába adta. Osztályvezetőként számos kongresszust, továbbképzést szervezett Kapuvárra, egyéb országos, angiológiai, rehabilitációs kongresszusok rendszeres előadója. Szakirodalmi cikkeiből több könyve is megjelent, melyekben a kapuvári kórház történetét és a szénsavas ködfürdő fejlődését írta le. Az osztály dolgozói részére szabadidős programokat szervezett, ahol idegenvezetői tájékozottságáról is tanúbizonyságot tett. 2001 óta nyugdíjas, de jelenleg is aktívan dolgozik. A kapuvári kórház elismert és megbecsült munkatársa. Dr. Ballagi Farkas maradandót alkotott Kapuváron.

Szakmai elhivatottsága, újító ötletei – például az általa tervezett, országosan mintaoltalommal védett kezelőkádak – valamint az orvostudományban betöltött úttörő szerepe (mint az ország egyik első mozgásszervi rehabilitációs szakorvosa) messze túlmutatnak Kapuvár határain.

Számos tudományos cikke, könyve és előadása nemcsak a szakmát gazdagítja, de a város értékeit is megőrzi, különösen a kórház történetének és a szénsavas ködfürdő fejlődésének dokumentálásával. Nyugdíjasként is aktívan dolgozik, munkája, embersége és tudása pedig példaértékű.