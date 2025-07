Hullámzó, mint a víz – állítják a balatoni forgalomról a vendéglátósok

Nem drágább az étkezés

- Az időjárás borzasztó volt idén: májusban is hideg volt, aztán a néhány napos kánikulát gyors lehűlés követte, a szélben a víz visszahűlt húsz fokra, márpedig ha nem kellemes a fürdés, a legtöbben inkább otthon maradnak, el sem jönnek a tóhoz - emlékeztetett Balázs. - Hogy drága az étkezés? Mindenhol az. Egy kiló csirkemell kilója 2800 forint, ilyen árak mellett ugyan ki gondolja, hogy bármi is olcsó lesz a büfékben? Sok, Alföldön élő ismerősöm szeretne eljutni a Balatonra, régi álma, ám idén nem telik nekik erre. Ugyancsak azt érzem, hogy kevesebb a német és az osztrák vendég is, mert ott is van egy réteg, amely bizony megérzi a nehezebb gazdasági helyzetet.

Talán majd mostantól indul a szezon, tette még hozzá, és akkor elmondhatjuk, hogy július végétől lesz egy három hetes szezonunk augusztus közepéig. Nem sok. Ha őszinték vagyunk, akkor azt látjuk, hogy hétvégén azért vannak, ha forró az idő, akkor dugig van a part. Persze az eddigi rossz szezon pontos okát mi sem ismerjük. Szerintem aki akarna, el tudna jönni a tóhoz.

Mikor kezdődik a szezon?

- Nem nagyon vannak vendégeim, pedig a covid után sokáig minden héten ki tudtam adni a szállást - árulta el Erzsébet, akinek egy kis apartmanja van Alsóörs mellett. Ő egy éjszakára 20 ezer forintot kér, eddig mindig megfizették a vendégek, idén mégsem tudni kiadni a szállást, pedig nem emelt árat tavaly óta.

Visszatérünk a partra, ahol a vízimentős is panaszkodik, hogy furcsa ez a nyár. A balatonalmádi strand pénztárosa azt mondja, sokan nézik, hogy 16 óra legyen, mert akkor olcsóbb a jegy, ez is számít, illetve voltak napok most, a hűvös időben, amikor este hét után, amikor nem kellett belépőt venni, többen voltak a partokon, mint napközben. Robi, a gondnok hozzáteszi, hogy akik jegyet vesznek, azok is visszafogottabban fogyasztanak a büfékben. Viszont lengyelek, szlovákok, ukránok és angolul beszélők többen vannak, mint egy éve.