Az újrónafői falunapon a kitűnő tanulókat, friss diplomásokat is köszöntik

Az újrónafői sportpályán szombaton falunapot szerveznek: délután 2 órától köszöntik a vendégeket, a főzőcsapatokat. Szücs István harmonika játéka után a zumbások lépnek fel, kiderül, kik a hetedik süti sütő verseny legjobbjai, és a kitűnő, jeles tanulók mellett a friss diplomásokat is üdvözlik. Slezák Erika magyar mulatós zenéje után díjazzák a főzőcsapatokat. Az est folyamán még Horváth István, a Szia Lajos, a Balance Band, majd retro diszkó szórakoztat. A kicsiket is több program várja, és a rendezvényhez a Szigetközi Szatyor is csatlakozik.