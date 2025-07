Már tudjuk, melyik gyorsétterem nyit a győri Árkádban

A szemfülesek már kiszúrhatták, hogy megkezdődtek építkezési munkálatok már javában zajlanak az Árkád Győr Bevásárlóközpontban.

Forrás: MW Archívum

McDonald’s nyit, vagy ahogy a gyorsétterem kedvelői hívják, Meki.

A portálunknak eljuttatott sajtóközleményben azt írja: a McDonald’s célja, hogy még több győri számára tegye elérhetővé a megszokott Mekis élményt egy modern, minden igényt kielégítő környezetben.

„Győr mindig is különleges helyet foglalt el a magyarországi McDonald’s életében – most pedig már az ötödik éttermünk kialakításán dolgozunk itt. A beruházásunk azt mutatja, hogy a város közössége szeret bennünket, és mi szeretnénk, ha minél könnyebben elérhetővé válna számukra a hamisítatlan Meki élmény. Bízunk benne, hogy az új egység hamar a helyiek és az Árkád látogatóinak kedvencévé válik majd.” – mondta el Égi Zsolt, a hazai McDonald’s éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. ügyvezető igazgatója.

Árkád Győr Bevásárlóközpont - érintőképernyők is segítenek a vendégeknek

Az új étterem kialakításánál is kiemelt szerepet kapnak a digitális megoldások és a korszerű vendégélmény: a hagyományos kasszák mellett önkiszolgáló érintőképernyők is segítik majd a rendelést, a vendégek pedig a McDonald’s mobilapplikációján keresztül is leadhatják és kifizethetik rendelésüket.

