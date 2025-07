Kukoricának, napraforgónak életmentő volt az eső, a búza már nem kéri, aratnának a gazdák

Az őszi árpa és a repce aratásával csaknem végeztek vármegyénk gazdálkodói, a búzának mintegy 25 százalékát sikerült eddig betakarítani. Az elmúlt hetek csapadékos időjárása kissé megakasztotta a munkát, de mivel a termelők közben az őszi növényekre is odafigyelnek, nem bánják az esőt. Szabó Lajos, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei főfalugazdásza elmondta: az árpa jó termésátlagot hozott, a repce már nem annyira, a búzával kapcsolatban egyelőre nem lehet következtetéseket levonni. Az aratást folytatnák a gazdák.

A Mihályi Agrár Zrt. telephelyén a napokban álltak a kombájnok a kedvezőtlen időjárás miatt, csúszott az aratás. A gépesek azért nem lógatták a lábukat, a karbantartással foglalkoztak. Jobbról: Kovács Zsolt, Kocsis János, Kálmán Gábor, Szalai István, Horváth Zsolt. Fotó: Cs. Kovács Attila

A gazdák folytatnák az aratást

– Hallottunk beszámolót hat-hét tonna fölötti őszi árpa eredményről is hektáronként, a repce azonban vegyes képet mutat. Vannak egészen jó hozamok, de kaptunk információt gyengébb területekről is. A búzáról pontos képet még nem tudunk adni-tájékoztatott Szabó Lajos. – A csapadéknak van jó és rossz hatása is. Az aratást nyilván hátráltatja, viszont megmentette az őszieket, a kukoricát, a napraforgót, a szóját. Ezeknek csak perceik voltak hátra, ha nem jön az eső, elpusztult volna a termés. Egyes kukoricatábláknál már így is későn jött és nem biztos, hogy regenerálódnak. A jobb termőhelyeken jobban átvészelték a szárazságot a növények. Azért kijelenthetjük, hogy most életmentő volt a víz. Megyeszerte ötven, hatvan, hetven milliméter eső esett, ami után kellene a jó idő, de a zivataros időszak nem kedvező.

Szabó Lajos elmondta: a csapadék miatt több helyen is állnak a kombájnok, nem tudnak a földekre menni. A piaci árakról a szakember úgy fogalmazott, hogy egyelőre nyomott árakról beszélnek a gazdák.

Az őszi árpát például 60.000-65.000 forintért veszik meg tonnánként,

a búzáért 70.000-75.000 forintot kínálnak,

a repce tonnája 190.000 forint.

A Mihályi Agrár Zrt. ügyvezető igazgatója, Sümeghy Péter érdeklődésünkre úgy reagált, hogy az elmúlt napokban náluk is álltak a kombájnok, nem tudták folytatni a betakarítást. Mint kifejtette, talán öt napi munkájuk lenne még az aratással. Ha újabb csapadék nem érkezik, akkor a napokban végeznek. Az árpákkal kapcsolatban megerősítette ő is, hogy elfogadható mennyiséget adtak, a búzát viszont megfogta az aszály, de egyelőre nem tudott pontos terméseredményt mondani.

A gabonafélék tekintetében összességében közepes hozamokkal számolnak, de komoly kihívásokkal is szembesülnek a gazdálkodók, véli Péntek Lajos, jánossomorjai gazdálkodó hozzátéve, hogy a termésen érezhető az őszi és a téli csapadékhiány.

– A vegetáció második felében jött a csapadék, most meg már nagyon nem hiányzik az eső, mert rontja a búza minőségét és az aratási munkákat is akadályozza, pár napig nem lehetett a földekre kimenni a túl sok csapadék miatt – emelte ki Péntek Lajos. A Moson Térsége Gazdakör elnöke 200 hektáron gazdálkodik, ebből 50 hektáron termeszt búzát, 15 hektáron sörárpát. – A sörárpát már korábban learattuk, most a búzán a sor. A minőségére nem lehet panaszunk, hozza a térségben az 5-8 tonnás átlagot hektáronként, én egyébként a földjeimen 7 tonnás hozamra számítok. A sok esővel viszont romlik a minőség.